https://sputnik-georgia.ru/20240606/opolzni-pozhary-i-drugie-opasnosti---chto-delayut-vlasti-gruzii-dlya-borby-s-chs-288289769.html

Оползни, пожары и другие опасности – что делают власти Грузии для борьбы с ЧС?

Оползни, пожары и другие опасности – что делают власти Грузии для борьбы с ЧС?

Sputnik Грузия

В 18 оползневых зонах Грузии установлены современные системы геологического мониторинга 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T11:17+0400

2024-06-06T11:17+0400

2024-06-06T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии приняли целый ряд мер по усилению эффективности борьбы с чрезвычайными ситуациями, включая увеличение штата пожарных-спасателей, установку систем геологического мониторинга и надзор за пожарной безопасностью. О деталях проделанной правительством с 1 января 2023 года по 31 мая 2024 года работе говорится в отчете премьер-министра Грузии, направленном в парламент. В декабре 2023 года было принято решение увеличить штат пожарных-спасателей на 300 человек. В учебном центре Службы по управлению чрезвычайными ситуациями внедрен международный стандарт обучения и теперь ведется разработка программ профессиональной подготовки и переподготовки в соответствии с этим стандартом. Параллельно создается новая инфраструктура для предупреждения и ликвидации последствий природных катастроф. В настоящее время в Грузии функционирует 215 гидрометеорологических станций и пунктов, 66 из которых занимаются гидрологическим наблюдением. Что стало причиной трагедии в Шови? Заключение швейцарских экспертов развеяло мифы>>В 18 оползневых зонах Грузии установлены современные системы геологического мониторинга. Завершена работа над картами гидрометеорологических рисков и завершается работа над картами геологических рисков.Также в Грузии идет тестирование электронной системы надзора за пожарной безопасностью, и разработаны планы по управлению чрезвычайными ситуациями в Тбилиси, Сенаки, Самтредия, Абаша, Хоби, Сигнахи, Лагодехи, Телави, Гори и Кобулети. В регионе Кахети для эффективной борьбы с лесными пожарами строится три резервуара для воды, приобретено дополнительное оборудование для тушения лесных пожаров, специальные высокоэффективные насосы.В ближайшее время будет приобретена дополнительно 31 пожарная машина. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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