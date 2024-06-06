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Почему Франции можно, а Грузии нет? В правящей партии вновь говорят о двойных стандартах
Почему Франции можно, а Грузии нет? В правящей партии вновь говорят о двойных стандартах
Sputnik Грузия
Французский парламент утвердил закон против иностранного вмешательства 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T17:35+0400
2024-06-06T17:35+0400
2024-06-06T17:35+0400
грузия
политика
новости
грузинская мечта - демократическая грузия
каха каладзе
франция
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. После принятия во Франции закона, направленного на предотвращение иностранного вмешательства, на фоне критики со стороны западных партнеров грузинского закона "О прозрачности иностранного влияния" в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь заговорили о двойных стандартах. Парламент Франции утвердил закон против иностранного вмешательства, предусматривающий среди прочего создание национального реестра влияния и процедуру замораживание финансовых активов. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года. В то же время Запад обвиняет Грузию в отходе от европейских ценностей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".По его словам, грузинское законодательство требует только одного – прозрачности. Как заявил депутат от правящей партии Давид Матикашвили, жители Грузии, как и Франции, нуждаются в защите от незаконного вмешательства."Если Франция и французский народ, французское общество нуждаются в защите от внешнего, незаконного вмешательства, а также в защите демократии – это делается везде под эгидой защиты демократии, и я с этим абсолютно согласен, грузинское общество нуждается в том же правиле", – сказал Матикашвили. Скандальный законЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Предательство Грузии – премьер о заявлениях в Конгрессе США>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция. США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, франция, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, каха каладзе, франция, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Почему Франции можно, а Грузии нет? В правящей партии вновь говорят о двойных стандартах
Французский парламент утвердил закон против иностранного вмешательства
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. После принятия во Франции закона, направленного на предотвращение иностранного вмешательства, на фоне критики со стороны западных партнеров грузинского закона "О прозрачности иностранного влияния" в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вновь заговорили о двойных стандартах.
Парламент Франции утвердил закон против иностранного вмешательства, предусматривающий среди прочего создание национального реестра влияния и процедуру замораживание финансовых активов. Закон вступит в силу 1 июля 2025 года. В то же время Запад обвиняет Грузию в отходе от европейских ценностей из-за принятия закона "О прозрачности иностранного влияния".
"Мы неоднократно заявляли, что существует ряд стран как в Европе, так и в мире, где такой закон обычно работает. Хотя Грузия не имеет права принимать закон о прозрачности, это обычный двойной стандарт. Наш закон еще более гуманный", – заявил генсек "Грузинской мечты" Каха Каладзе, комментируя принятие закона во Франции.
По его словам, грузинское законодательство требует только одного – прозрачности.
"В течение года те неправительственные организации, телекомпании, которые более чем на 20% финансируются из-за границы, должны просто представить финансовую декларацию, от кого они получили средства и на какие конкретные проекты они были потрачены", – сказал Каладзе.
Как заявил депутат от правящей партии Давид Матикашвили, жители Грузии, как и Франции, нуждаются в защите от незаконного вмешательства.
"Если Франция и французский народ, французское общество нуждаются в защите от внешнего, незаконного вмешательства, а также в защите демократии – это делается везде под эгидой защиты демократии, и я с этим абсолютно согласен, грузинское общество нуждается в том же правиле", – сказал Матикашвили.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а также их принимают Евросоюз и Франция.
США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" вступил в силу в начале июня. Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.