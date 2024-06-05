https://sputnik-georgia.ru/20240605/predatelstvo-gruzii--premer-o-zayavleniyakh-v-kongresse-ssha-288280329.html

Предательство Грузии – премьер о заявлениях в Конгрессе США

Предательство Грузии – премьер о заявлениях в Конгрессе США

Sputnik Грузия

Власти Грузии обвинили в сворачивании с прозападного внешнеполитического курса 05.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-05T18:16+0400

2024-06-05T18:16+0400

2024-06-05T18:46+0400

политика

новости

грузия

сша

украина

ираклий кобахидзе

наталия сабанадзе

джордж сорос

открытое общество - грузия

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/06/270137391_0:0:1620:912_1920x0_80_0_0_cb89a33b9ea0f06d05f4bc44abedcd50.jpg

ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал предательством заявления экс-посла страны в ЕС Наталии Сабанадзе и представителя НПО "Открытое общество – Грузия" Вано Чхиквадзе в Конгрессе США о необходимости введения санкций против представителей грузинской власти за принятие т. н. закона об "иноагентах".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>На заседании Хельсинкской комиссии в Конгрессе США, где обсуждался принятый в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", с резкой критикой грузинских властей выступили конгрессмен Джо Уилсон, экс-посол США в Грузии Уильям Кортни, а также т. н. свидетели из Грузии – Наталия Сабанадзе и Вано Чхиквадзе. Все они говорили о сворачивании Грузии с прозападного внешнеполитического курса. При этом он сравнил Сабанадзе, которая на сегодняшний день является старшим научным сотрудником британского аналитического центра Chatham House, и Вано Чхиквадзе, который является менеджером программ евроинтеграции фонда американского миллиардера Джорджа Сороса "Открытое общество – Грузия", с большевистским революционером Серго Орджоникидзе.Что касается санкций, по словам Кобахидзе, их должно бояться лишь "коллективное Нацдвижение". "Это мое прямое послание", – сказал премьер."Коллективным Нацдвижением" власти Грузии называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", а также основанные экс-членами "Нацдвижения" партии "Стратегия Агмашенебели", "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы".Кобахидзе также прокомментировал заявление экс-посол США в Грузии Уильям Кортни на заседании в Конгрессе. По словам дипломата, Грузия находится на еще одном перепутье, как и Украина в 2014 году. Если парламентские выборы в октябре 2024 года сфальсифицируют, то в Грузии, как и на Украине, может произойти еще одна цветная революция, сказал Кортни. Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>"Сегодня, когда нам напоминают про Майдан в контексте Грузии, мы должны задать вопрос: кто берет ответственность в связи с теми последствиями, которые принес Украине "Майдан", и за то, какие последствия подобные процессы могут принести Грузии?" – заявил Кобахидзе. По его словам, сегодня Украина уничтожена, экономика находится в катастрофическом состоянии, и никто не берет ответственность за это."Второй фронт – это то, чего мы не допустим в нашей стране… Эти люди вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои поступки, сегодня угрожают Грузии "Майданом". И это возмутительно, это тревожно", – заявил Кобахидзе. Касательно закона "О прозрачности иностранного влияния" премьер Грузии сказал, что противники отказываются от публичной дискуссии и лишь необоснованно его критикуют.Конгрессмены США анонсировали насильственную революцию в Грузии – депутат>>"В связи с законом не было представлено ни одного аргумента. Я предложил всем публичную дискуссию, все уклонились от публичной дискуссии. Все это указывает на то, что на самом деле аргументов нет", – заявил Кобахидзе. Он подчеркнул, что прозрачность не имеет альтернативы, так же как и превенция революции, беспорядков и второго фронта. "Всему этому служит закон о прозрачности", – сказал Кобахидзе. Парламент Грузии, несмотря на предупреждения Запада и акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Он уже вступил в силу.Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Когда в Грузии начнется регистрация "иноагентов"?>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". США 23 мая объявили о введении политики визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. В Евросоюзе же 27 мая заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, сша, украина, ираклий кобахидзе, наталия сабанадзе, джордж сорос, открытое общество - грузия, единое национальное движение, законопроект об иноагентах