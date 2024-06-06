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Революции и "Майдана" в Грузии не будет – Каладзе
Революции и "Майдана" в Грузии не будет – Каладзе
Sputnik Грузия
Грузия не будет использована в чьих-то интересах, заявил Каха Каладзе 06.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-06T16:25+0400
2024-06-06T16:25+0400
2024-06-06T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии не допустят, чтобы произошли процессы и события, аналогичные украинском "Майдану", и революции в стране не будет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление основателя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе. Рухадзе в эфире Palitranews заявил, что будет очень хорошо, если следующий Майдан произойдет в Тбилиси. По его словам, если "Грузинская мечта" попытается остаться у власти вопреки воле населения, тогда Майдан обязательно произойдет. "Вы сфальсифицируете выборы? Майдан пройдет на центральной площади Тбилиси", – сказал Рухадзе. В Грузии будет мир, экономическое развитие, что, по словам Каладзе, важно для каждого человека, живущего в стране, независимо от того, каких политических взглядов он придерживается. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации"."Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер>>Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Что касается акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", то они проходят в Тбилиси с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев. По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, виктор янукович, петр порошенко, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, каха каладзе, виктор янукович, петр порошенко, грузинская мечта - демократическая грузия, украина, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Революции и "Майдана" в Грузии не будет – Каладзе
16:25 06.06.2024 (обновлено: 18:04 06.06.2024)
Грузия не будет использована в чьих-то интересах, заявил Каха Каладзе
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Власти Грузии не допустят, чтобы произошли процессы и события, аналогичные украинском "Майдану", и революции в стране не будет, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя заявление основателя Центра стратегического анализа Георгия Рухадзе.
Рухадзе в эфире Palitranews заявил, что будет очень хорошо, если следующий Майдан произойдет в Тбилиси. По его словам, если "Грузинская мечта" попытается остаться у власти вопреки воле населения, тогда Майдан обязательно произойдет. "Вы сфальсифицируете выборы? Майдан пройдет на центральной площади Тбилиси", – сказал Рухадзе.
"Я бы хотел одно сказать врагам, недоброжелателям этой страны, кто бы ни был, Рухадзе или подобные ему элементы, революции в стране не будет", – заявил Каладзе журналистам.
В Грузии будет мир, экономическое развитие, что, по словам Каладзе, важно для каждого человека, живущего в стране, независимо от того, каких политических взглядов он придерживается.
"Эта страна не будет использована в чьих-то интересах. В Грузии не будет процессов и событий, которые, к сожалению, происходят в нашей дружественной Украине. Эта страна и люди не будут использованы в качестве пушечного мяса. Пусть все хорошо это запомнят", – заявил Каладзе.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации".
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Что касается акций протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния", то они проходят в Тбилиси с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке.
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.