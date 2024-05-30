https://sputnik-georgia.ru/20240530/maydana-v-gruzii-nikto-ne-dobetsya--premer-288177503.html

"Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер

"Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер

Sputnik Грузия

В "Грузинской мечте" не раз говорили, что на акциях в Тбилиси использовались те же приемы, что и во время "Майдана" на Украине 30.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-30T15:16+0400

2024-05-30T15:16+0400

2024-05-30T18:43+0400

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акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Никто не сможет устроить в Грузии "Майдана", который произошел на Украине при назначенных извне властях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации".По словам премьера, до 2013 года Украина была государством с территориальной целостностью, экономикой в 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалена, экономика существенно сократилась, и никто не берет на себя ответственность за все это. "Соответственно, самое важное, что мы должны беречь, – это независимость нашей страны, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Это пример Украины. Поэтому мы должны беречь независимость нашего государства", – заявил Кобахидзе. Он также прокомментировал реакцию премьер-министра Эстонии Кая Каллас на выступление главы МИД страны Маргуса Цахкна перед митингующими в Тбилиси 15 мая. По словам Каллас, это был личный выбор министра, и это не является вмешательством во внутренние дела Грузии. Она привела пример украинского Майдана, когда на демонстрацию отправились европейские политики, чтобы поддержать украинский народ, сделавший выбор в пользу ЕС. Тогдашний президент Украины пытался повести страну в сторону России, и это аналог того, что сейчас происходит в Грузии.Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко.Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>Что касается акций протеста в Тбилиси, то они проходят с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.Скандальный законопроектРезонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вскоре вступит в силу. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, сша, ираклий кобахидзе, верховная рада, маргус цахкна, сгб, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах