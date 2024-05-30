https://sputnik-georgia.ru/20240530/maydana-v-gruzii-nikto-ne-dobetsya--premer-288177503.html
"Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер
"Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер
Sputnik Грузия
В "Грузинской мечте" не раз говорили, что на акциях в Тбилиси использовались те же приемы, что и во время "Майдана" на Украине 30.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-30T15:16+0400
2024-05-30T15:16+0400
2024-05-30T18:43+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Никто не сможет устроить в Грузии "Майдана", который произошел на Украине при назначенных извне властях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации".По словам премьера, до 2013 года Украина была государством с территориальной целостностью, экономикой в 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалена, экономика существенно сократилась, и никто не берет на себя ответственность за все это. "Соответственно, самое важное, что мы должны беречь, – это независимость нашей страны, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Это пример Украины. Поэтому мы должны беречь независимость нашего государства", – заявил Кобахидзе. Он также прокомментировал реакцию премьер-министра Эстонии Кая Каллас на выступление главы МИД страны Маргуса Цахкна перед митингующими в Тбилиси 15 мая. По словам Каллас, это был личный выбор министра, и это не является вмешательством во внутренние дела Грузии. Она привела пример украинского Майдана, когда на демонстрацию отправились европейские политики, чтобы поддержать украинский народ, сделавший выбор в пользу ЕС. Тогдашний президент Украины пытался повести страну в сторону России, и это аналог того, что сейчас происходит в Грузии.Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко.Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам. Глава парламента сравнил акции протеста в Тбилиси с "Майданом">>Что касается акций протеста в Тбилиси, то они проходят с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке. В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.Скандальный законопроектРезонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вскоре вступит в силу. Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Руководства США и разных структур ЕС осудили принятие закона об "иноагентах" в Грузии>>Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, украина, сша, ираклий кобахидзе, верховная рада, маргус цахкна, сгб, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
"Майдана" в Грузии никто не добьется – премьер
15:16 30.05.2024 (обновлено: 18:43 30.05.2024)
В "Грузинской мечте" не раз говорили, что на акциях в Тбилиси использовались те же приемы, что и во время "Майдана" на Украине
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Никто не сможет устроить в Грузии "Майдана", который произошел на Украине при назначенных извне властях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В правящей партии "Грузинская мечта" не раз говорили о том, что на акциях против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии использовались те же визуальные приемы, что и во время "Майдана" на Украине. При этом "Грузинская мечта" расценила выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на акции в Тбилиси как способствование "майданизации".
"Я хочу сказать всем, что никто не добьется "Майдана" в Грузии. Я хочу напомнить вам, какими были последствия "Майдана" для Украины. Тогда, по сути, украинские власти были назначены извне, сначала один раз, затем второй, и, наконец, те, кто назначал власти извне, больше не брали на себя ответственность за события, которые развивались на Украине", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, до 2013 года Украина была государством с территориальной целостностью, экономикой в 200 миллиардов долларов, а сегодня страна развалена, экономика существенно сократилась, и никто не берет на себя ответственность за все это.
"Соответственно, самое важное, что мы должны беречь, – это независимость нашей страны, потому что никто другой не может взять на себя ответственность за защиту интересов нашей страны. Это пример Украины. Поэтому мы должны беречь независимость нашего государства", – заявил Кобахидзе.
Он также прокомментировал реакцию премьер-министра Эстонии Кая Каллас на выступление главы МИД страны Маргуса Цахкна перед митингующими в Тбилиси 15 мая. По словам Каллас, это был личный выбор министра, и это не является вмешательством во внутренние дела Грузии.
Она привела пример украинского Майдана, когда на демонстрацию отправились европейские политики, чтобы поддержать украинский народ, сделавший выбор в пользу ЕС. Тогдашний президент Украины пытался повести страну в сторону России, и это аналог того, что сейчас происходит в Грузии.
"Тот факт, что министр иностранных дел участвует в акции оппозиции в Грузии без согласия премьер-министра, это говорит о несерьезности, которая проявляется в конкретной структуре. Все это очень печально, однако это их дело", – заявил Кобахидзе.
Главная киевская площадь – майдан Незалежности (площадь Независимости) – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.
В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, а позднее президентом был избран Петр Порошенко.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
Что касается акций протеста в Тбилиси, то они проходят с 15 апреля. Мирный протест несколько раз перерастал в беспорядки – демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала против них слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
По последним данным, за все это время задержано было около 200 человек, из них девять привлечены к уголовной ответственности, а остальные оштрафованы в административном порядке.
В начале мая Служба госбезопасности Грузии сообщила о получении информации о подготовке некоторыми группами лиц провокаций на акциях у парламента страны, цель которых – развитие деструктивных и насильственных сценариев.
По данным СГБ, подготовкой провокаций занимаются руководители конкретных парламентских и непарламентских партий и неправительственных организаций на поступающие из-за рубежа деньги.
Резонансный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" вскоре вступит в силу.
Законопроект предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если минимум 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты утверждают, что этот закон ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы. В ответ власти Грузии заявили, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.
Во вторник, 28 мая, сразу после того, как парламент преодолел вето президента на законопроект, ЕС и США заявили, что власти Грузии этим законом отдалили страну от евроатлантической интеграции.
Евросоюз уже приступил к рассмотрению вопроса о принятии надлежащих мер в июне, если закон будет задействован. США же заявили, что Госдеп вводит политику визовых ограничений в отношении ответственных "за подрыв демократии в Грузии", их соучастников и членов семей.