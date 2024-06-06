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Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась

Sputnik Грузия

Национальное агентство окружающей среды дало рекомендацию открыть дорогу в направлении России 06.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-06T15:48+0400

2024-06-06T15:48+0400

2024-06-06T15:52+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. МВД Грузии сняло все ограничения на передвижение автомобилей в ущелье Девдораки, вернулся к работе и КПП "Дариали", говорится в заявлении ведомства. В службу по управлению чрезвычайными ситуациями министерства в 08:36 поступило сигнальное сообщение с детектора, установленного в Девдораки, который фиксирует изменения в случае поднятия минимального уровня в русле, после чего КПП "Дариали" был эвакуирован, а дорога в направлении России закрылась. В обычном режиме работает и таможенно-пропускной пункт "Казбеги". "Ввоз-вывоз товаров компаниями, осуществляющими международные перевозки на таможенной границе Грузии, а также процедуры таможенного контроля в отношении физических лиц, пересекающих государственную границу через указанный таможенно-пропускной пункт, протекают беспрепятственно с полной нагрузкой", – говорится в сообщении Службы дохода министерства финансов Грузии. Сотрудники Национального агентства охраны окружающей среды и геологи с вертолета пограничной полиции оценили ситуацию на месте. После Национальное агентство окружающей среды дало рекомендацию открыть дорогу в направлении России, так как уровень угрозы в Девдоракском ущелье минимальный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, тпп "казбеги", мвд грузии