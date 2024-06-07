https://sputnik-georgia.ru/20240607/chernyy-den-zapadnoy-demokratii--deputat-parlamenta-gruzii-o-vizovykh-sanktsiyakh-ssha-288313139.html

Черный день западной демократии – депутат парламента Грузии о визовых санкциях США

Черный день западной демократии – депутат парламента Грузии о визовых санкциях США

Sputnik Грузия

США приняли решение о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей... 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T12:43+0400

2024-06-07T12:43+0400

2024-06-07T13:07+0400

грузия

политика

новости

сша

дмитрий хундадзе

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/19/288091670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f65b7e1bdd2865ef17eaac0e6229c2b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. США допустили грубую ошибку решением ввести визовые ограничения для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц – это регресс и черный день западной демократии, заявил депутат, член партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии. По мнению депутата, когда активист Лазаре Григориадис, приговоренный к девяти годам тюрьмы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожение имущества путем поджога, помилован за то, что он совершил насилие, это поощрение насилия. А когда полицейский подвергается санкциям – это препятствование пресечению насилия. Поэтому власти будут защищать суверенитет и независимость страны, отметил депутат. Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, сша, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах