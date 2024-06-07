https://sputnik-georgia.ru/20240607/chernyy-den-zapadnoy-demokratii--deputat-parlamenta-gruzii-o-vizovykh-sanktsiyakh-ssha-288313139.html
Черный день западной демократии – депутат парламента Грузии о визовых санкциях США
Черный день западной демократии – депутат парламента Грузии о визовых санкциях США
Sputnik Грузия
США приняли решение о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей... 07.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-07T12:43+0400
2024-06-07T12:43+0400
2024-06-07T13:07+0400
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дмитрий хундадзе
"сила народа"
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. США допустили грубую ошибку решением ввести визовые ограничения для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц – это регресс и черный день западной демократии, заявил депутат, член партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии. По мнению депутата, когда активист Лазаре Григориадис, приговоренный к девяти годам тюрьмы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожение имущества путем поджога, помилован за то, что он совершил насилие, это поощрение насилия. А когда полицейский подвергается санкциям – это препятствование пресечению насилия. Поэтому власти будут защищать суверенитет и независимость страны, отметил депутат. Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, сша, дмитрий хундадзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Черный день западной демократии – депутат парламента Грузии о визовых санкциях США
12:43 07.06.2024 (обновлено: 13:07 07.06.2024)
США приняли решение о введении визовых ограничений в отношении десятков граждан Грузии, ответственных за "подрыв демократии" в стране и членов их семей, заявили в Госдепе
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. США допустили грубую ошибку решением ввести визовые ограничения для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц – это регресс и черный день западной демократии, заявил депутат, член партии "Сила народа" Дмитрий Хундадзе.
Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии.
"Еще одна грубая ошибка была допущена со стороны главного партнера. Это грубое вмешательство во внутренние дела государства и давление на государственные институты. Когда законодатель подвергается санкциям из-за принятия закона, это, безусловно, неприемлемо. Это регресс демократии и черный день западной демократии", – заявил Хундадзе.
По мнению депутата, когда активист Лазаре Григориадис, приговоренный к девяти годам тюрьмы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности, а также уничтожение имущества путем поджога, помилован за то, что он совершил насилие, это поощрение насилия. А когда полицейский подвергается санкциям – это препятствование пресечению насилия.
"Я считаю, что подобное отношение недопустимо. Это предусловие того, чтобы мы в Тбилиси получили украинскую "майданизацию", что обязательно перерастет в войну. Поскольку реальность такова, что мы предпочитаем быть под санкциям, нежели наши граждане, и тем более молодежь, получили листовки с призывом на войну", – заявил Хундадзе.
Поэтому власти будут защищать суверенитет и независимость страны, отметил депутат.
Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.
В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.