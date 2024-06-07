https://sputnik-georgia.ru/20240607/pochemu-ssha-vveli-sanktsii-vitse-premer-gruzii-nazvala-realnuyu-prichinu-288312551.html

Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину

Почему США ввели санкции? Вице-премьер Грузии назвала реальную причину

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Введение визовых ограничений для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников... 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T11:35+0400

2024-06-07T11:35+0400

2024-06-07T11:35+0400

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бидзина иванишвили

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сша

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Введение визовых ограничений для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц направлены на то, чтобы создать пропасть между властью и народом, что в итоге оставит людей лицом к лицу с теми угрозами, которые нынешние власти пытаются избежать, заявила вице-премьер Тея Цулукиани. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии. Люди останутся без щита, лицом к лицу с теми угрозами, которые власти Грузии пытаются избежать под руководством почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили и по сей день добиваются успеха, потому что угроза не была реализована, отметила она.По ее словам, уже много месяцев продолжается борьба за достижение главной цели, и эта цель - отдалить власти от нации. При этом, вице-премьер отметила, что безусловно, нынешние власти не идеальны. Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный законЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Визовые ограничения – очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, тея цулукиани, сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах