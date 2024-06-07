https://sputnik-georgia.ru/20240607/gruzinskaya-mechta-poluchit-konstitutsionnoe-bolshinstvo-na-vyborakh-2024---kaladze-288318298.html

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство на выборах 2024 – Каладзе

"Грузинская мечта" получит конституционное большинство на выборах 2024 – Каладзе

Sputnik Грузия

Сегодня общество увидело, что на самом деле означает независимость и свобода, сказал генсек правящей партии 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T20:27+0400

2024-06-07T20:27+0400

2024-06-07T20:42+0400

политика

грузия

новости

каха каладзе

грузинская мечта - демократическая грузия

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Правящая партия Грузии рассчитывает на получение конституционного большинства по итогам парламентских выборах, заявил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. В оппозиции заявляют, что правящая партия "Грузинская мечта" сделает возможное для сохранения власти, в том числе они не исключают фальсификацию предстоящих выборов. Часть оппозиции говорит о недоверии к действующему главе ЦИК Георгию Каландаришвили, называя его ставленником правящей партии. Между тем, как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, оппозиция знает, что проиграет парламентские выборы, и ведет кампанию против ЦИК, чтобы делигитимировать выборы. По его словам, грузинское общество научилось анализу. "Общество также увидело, что такое виртуальная демократия. Вы очень ошибаетесь, если вы думаете, что народ не может анализировать, не может понять, как было и какая ситуация у нас сейчас", – сказал Каладзе. Парламентские выборы в Грузии намечены на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Хартия президента Зурабишвили доказала правоту "Грузинской мечты" – спикер парламента >>Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия, парламентские выборы в грузии 2024