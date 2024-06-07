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Визовые ограничения - очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии
Визовые ограничения - очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии
Sputnik Грузия
Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, сказали в Госдепе США 07.06.2024, Sputnik Грузия
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2024-06-07T00:03+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Введение визовых ограничений для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц является очередной ошибкой США в отношениях со стратегическим партнером, сказала вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани. Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал лава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии.По ее словам, следует полагать, что после этой ошибки будут и другие ошибки. "Мы надеемся, что нет, но динамика дает мне основания полагать, что так произойдет", - заявила Цулукиани. США вводят визовые ограничения в отношении десятков граждан Грузии – Госдеп>>Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале мая он вступил в силу.Скандальный законопроектЗакон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.Евросоюз может приостановить безвиз для Грузии – посол>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.Что ждет НПО в случае неподчинения закону об "иноагентах" – ответ Каладзе>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, тея цулукиани, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, сша, тея цулукиани, законопроект об иноагентах
Визовые ограничения - очередная ошибка США, сказала вице-премьер Грузии
Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, сказали в Госдепе США
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Введение визовых ограничений для депутатов парламента Грузии, членов правящей партии "Грузинская мечта", сотрудников правоохранительных органов и частных лиц является очередной ошибкой США в отношениях со стратегическим партнером, сказала вице-премьер, министр культуры и спорта Грузии Тея Цулукиани.
Визовые ограничения затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал лава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, США обеспокоены антидемократическими действиями и риторикой "Грузинской мечты", что ставит под удар европейское будущее Грузии.
"Можно с уверенностью сказать, что это очередная ошибка, которую, к сожалению для них и к сожалению для нас, допускают США в отношениях со своим стратегическим партнером", - сказала Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".
По ее словам, следует полагать, что после этой ошибки будут и другие ошибки.
"Мы надеемся, что нет, но динамика дает мне основания полагать, что так произойдет", - заявила Цулукиани.
Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале мая он вступил в силу.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом".
Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона.
В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима.
Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.
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