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Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты"
Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты"
Sputnik Грузия
Хабеишвили был просто исполнителем, уверены в правящей партии 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T18:18+0400
2024-06-08T18:18+0400
2024-06-08T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Управляющие из-за кулис самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили заменить Левана Хабеишвили более подходящим человеком, заявил депутат парламентского большинства Бека Одишария. Хабеишвили в субботу заявил о том, что покидает пост председателя партии по состоянию здоровья и что его заменит Тина Бокучава. О том, что Хабеишвили был просто исполнителем, в том числе и в вопросе лишения председательства Ники Мелия, заявил и другой депутат Ираклий Заркуа. Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть не согласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе экс-председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики. Председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул пост>>В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдет и "Нацдвижение", и "Ахали". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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миграционная политика, леван хабеишвили, ника мелия, ника гварамия, единое национальное движение, тбилиси, политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия
миграционная политика, леван хабеишвили, ника мелия, ника гварамия, единое национальное движение, тбилиси, политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия
Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты"
Хабеишвили был просто исполнителем, уверены в правящей партии
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Управляющие из-за кулис самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили заменить Левана Хабеишвили более подходящим человеком, заявил депутат парламентского большинства Бека Одишария.
Хабеишвили в субботу заявил о том, что покидает пост председателя партии по состоянию здоровья и что его заменит Тина Бокучава.
"Желаю здоровья каждому человеку, политику, моему коллеге. Председательство Левана Хабеишвили в главной оппозиционной партии было комичным и непонятным не только для нас, но и для активных членов "Нацдвижения". Все его действия вызывали улыбку. Об этом говорили и в кулуарах "Национального движения". Соответственно, они приняли решение назначить человека, который, по их мнению, лучше Левана Хабеишвили", – сказал Одишария.
О том, что Хабеишвили был просто исполнителем, в том числе и в вопросе лишения председательства Ники Мелия, заявил и другой депутат Ираклий Заркуа.
"Они заставили его сделать все плохое, что может сделать человек в команде. Сначала заставили назначить тайный совет, а после – снять с поста Мелия. Вынудили сделать все плохое, а потом выкинули", – сказал Заркуа.
Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть не согласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе экс-председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики.
В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдет и "Нацдвижение", и "Ахали".