https://sputnik-georgia.ru/20240608/khabeishvili-v-natsdvizhenii-reshili-zamenit--deputaty-gruzinskoy-mechty-288327434.html

Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты"

Хабеишвили в "Нацдвижении" решили заменить – депутаты "Грузинской мечты"

Sputnik Грузия

Хабеишвили был просто исполнителем, уверены в правящей партии 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T18:18+0400

2024-06-08T18:18+0400

2024-06-08T18:18+0400

миграционная политика

леван хабеишвили

ника мелия

ника гварамия

единое национальное движение

тбилиси

политика

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грузия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Управляющие из-за кулис самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" решили заменить Левана Хабеишвили более подходящим человеком, заявил депутат парламентского большинства Бека Одишария. Хабеишвили в субботу заявил о том, что покидает пост председателя партии по состоянию здоровья и что его заменит Тина Бокучава. О том, что Хабеишвили был просто исполнителем, в том числе и в вопросе лишения председательства Ники Мелия, заявил и другой депутат Ираклий Заркуа. Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть не согласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе экс-председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики. Председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул пост>>В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдет и "Нацдвижение", и "Ахали". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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миграционная политика, леван хабеишвили, ника мелия, ника гварамия, единое национальное движение, тбилиси, политика, новости, грузия, грузинская мечта - демократическая грузия