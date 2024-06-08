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Президент Грузии осудила нападение на премьер-министра Дании
Президент Грузии осудила нападение на премьер-министра Дании
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Отмечается, что Метте Фредериксен была "шокирована" случившимся 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T13:11+0400
2024-06-08T13:11+0400
2024-06-08T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.Накануне вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Отмечается, что Фредериксен была "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержали."Давайте противостоять всем видам насилия", – написала Зурабишвили в соцсети X.На инцидент отреагировал и глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".Напомним, три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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дания, новости, в мире, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии осудила нападение на премьер-министра Дании
13:11 08.06.2024 (обновлено: 13:35 08.06.2024)
Отмечается, что Метте Фредериксен была "шокирована" случившимся
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.
Накануне вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Отмечается, что Фредериксен была "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержали.
"Давайте противостоять всем видам насилия", – написала Зурабишвили в соцсети X.
На инцидент отреагировал и глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".
Напомним, три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен
в результате покушения.