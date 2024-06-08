https://sputnik-georgia.ru/20240608/prezident-gruzii-osudila-napadenie-na-premer-ministra-danii--288325657.html

Президент Грузии осудила нападение на премьер-министра Дании

Президент Грузии осудила нападение на премьер-министра Дании

Sputnik Грузия

Отмечается, что Метте Фредериксен была "шокирована" случившимся 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T13:11+0400

2024-06-08T13:11+0400

2024-06-08T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен в Копенгагене.Накануне вечером в центре Копенгагена неизвестный мужчина напал и ударил премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Отмечается, что Фредериксен была "шокирована" случившимся. Напавшего на нее мужчину задержали."Давайте противостоять всем видам насилия", – написала Зурабишвили в соцсети X.На инцидент отреагировал и глава Евросовета Шарль Мишель. В соцсети X он осудил атаку, назвав ее "трусливым актом агрессии".Напомним, три недели назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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