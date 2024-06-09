https://sputnik-georgia.ru/20240609/gruzin-vyigral-otkrytyy-kubok-evropy-po-dzyudo-v-madride-288340787.html

Грузин выиграл Открытый кубок Европы по дзюдо в Мадриде

Грузин выиграл Открытый кубок Европы по дзюдо в Мадриде

Sputnik Грузия

В напряженной борьбе в финале Бекаури победил 25-летнего француза Поля Ливолси эффектным иппоном 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T21:01+0400

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2024-06-09T21:01+0400

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международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) стал обладателем золотой медали на открытом первенстве Европы по дзюдо в Мадриде – Europian Open 2024. В напряженной борьбе в финале Бекаури победил 25-летнего француза Поля Ливолси эффектным иппоном. Что касается еще одного грузинского дзюдоиста Владимира Ахалкаци, то в весовой категории 81 кг он уступил в финале французу Арно Арегбе и завоевал серебряную медаль. На турнир заявились 413 дзюдоистов из 38 стран, среди них легендарный француз, трехкратный олимпийский чемпион Тедди Ринер (+100). Сборная Грузии по дзюдо едет на Олимпиаду с рекордными 11 лицензиями – состав команды >>Для ведущих спортсменов успешное выступление на первенстве в Мадриде поможет повысить рейтинг перед Олимпиадой в Париже. С 26 июля по 11 августа на летних Олимпийских играх в Париже за медали в 32 видах спорта будут бороться 10,5 тысячи спортсменов из 206 стран мира. Квалификационные соревнования, в ходе которых отбираются будущие участники игр, официально заканчиваются 23 июня. В предыдущей Олимпиаде в Токио, которая из-за пандемии прошла не в 2020-м, а в 2021 году, грузинские спортсмены завоевали восемь медалей – две золотые, пять серебряных и одну бронзовую по дзюдо, тяжелой атлетике и борьбе. Из восьми медалей половину завоевали грузинские дзюдоисты. Золото на счету Лаши Бекаури (-90 кг), серебро у Лаши Шавдатуашвили (73 кг), бронза у Гурама Тушишвили и Важи Маргвелашвили (+100 и 66 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лаша бекаури, мадрид, международная федерация дзюдо