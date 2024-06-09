https://sputnik-georgia.ru/20240609/spisanie-shtrafov-za-kovid-narusheniya---parlament-gruzii-initsiiruet-popravki-288341268.html

Списание штрафов за ковид-нарушения - парламент Грузии инициирует поправки

Списание штрафов за ковид-нарушения - парламент Грузии инициирует поправки

Sputnik Грузия

Граждане, оштрафованные за нарушение правил самоизоляции и карантина, а также правил ношения маски, освобождаются от административной ответственности 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T22:25+0400

2024-06-09T22:25+0400

2024-06-09T22:25+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Депутаты большинства на заседании бюро в понедельник инициируют изменения, предусматривающие освобождение граждан от уголовной ответственности и административных штрафов, наложенных на них в период пандемии коронавируса в связи с нарушением ковид-регуляций. О решении правительства Грузии списать штрафы нарушителям ковид-ограничений 3 июня заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Указанные поправки будут включены в уже принятые законы "Об освобождении от административных взысканий" и "Об амнистии" и освобождают от ответственности физических и юридических лиц, совершивших правонарушения в период с 23 июня 2021 года по 4 июля 2023 года. Граждане, оштрафованные за нарушение правил самоизоляции и карантина, а также правил ношения маски, освобождаются от административной ответственности. По данным правительства, от административных штрафов будут освобождены 1893 человека. Из них 1855 – физические, 38 – юридические лица. В Грузии спишут штрафы за нарушение ограничений в период пандемии коронавируса >>Общая сумма списанных штрафов составляет 5 596 047 лари, в том числе для физических лиц – 5 346 047 лари. Что касается изменений в законе "Об амнистии", то лица, совершившие в период с 23 июня 2021 года по 4 июля 2023 года деяния, предусмотренные частью первой статьи "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил" будут освобождены от уголовной ответственности. Всего по этой статье были осуждены 10 человек, из них восемь - условно. В мае 2023 года Всемирная организация здравоохранения объявила о завершении пандемии коронавируса, которую объявила в марте 2020-го. Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. От осложнений в результате коронавируса скончались 16 811 человек. Всего в стране было сделано более 2,9 миллиона прививок. Население Грузии - 3,7 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, всемирная организация здравоохранения, ограничения из-за коронавируса, коронавирус covid-19