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Строительство нового стадиона в Тбилиси: специальная комиссия обсудила план работ
Строительство нового стадиона в Тбилиси: специальная комиссия обсудила план работ
Sputnik Грузия
Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T11:32+0400
2024-06-09T11:32+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Потенциальные места для нового стадиона в Тбилиси, который даст возможность Грузии подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года, обсудила специальная межведомственная комиссия под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе. О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года. На заседании комисии, помимо места для строительства стадиона, обсуждались также инфраструктурные, транспортные и логистические вопросы. Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года&gt;&gt;Премьер-министр отметил, что на фоне последних достижений страны во многих видах спорта реализация столь масштабного проекта приобретает особое значение. "Новый стадион даст стране возможность подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года и других турниров высшего уровня", – заявил Кобахидзе. Члены комиссии рассказали о возможностях адаптации стадиона для проведения турниров по различным видам спорта. На заседании также обсуждалась инициатива о включении в процесс представителей УЕФА. Новый стадион будет "английского образца", то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани. Строительство будет завершено до 2028 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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стадион, спорт, грузия, новости, тбилиси, вазиани, ираклий кобахидзе, уефа
стадион, спорт, грузия, новости, тбилиси, вазиани, ираклий кобахидзе, уефа

Строительство нового стадиона в Тбилиси: специальная комиссия обсудила план работ

11:32 09.06.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliФутбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи
Футбольный мяч на поле стадиона Михаила Месхи - Sputnik Грузия, 1920, 09.06.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Потенциальные места для нового стадиона в Тбилиси, который даст возможность Грузии подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года, обсудила специальная межведомственная комиссия под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
О строительстве стадиона для проведения матчей по футболу и регби, рассчитанного на 70 тысяч человек, стало известно в апреле этого года.
На заседании комисии, помимо места для строительства стадиона, обсуждались также инфраструктурные, транспортные и логистические вопросы.
Грузия подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года>>
Премьер-министр отметил, что на фоне последних достижений страны во многих видах спорта реализация столь масштабного проекта приобретает особое значение.
"Новый стадион даст стране возможность подать заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2028 года и других турниров высшего уровня", – заявил Кобахидзе.
Члены комиссии рассказали о возможностях адаптации стадиона для проведения турниров по различным видам спорта. На заседании также обсуждалась инициатива о включении в процесс представителей УЕФА.
Новый стадион будет "английского образца", то есть без наличия беговых дорожек между зрительскими местами и полем. Вероятным местом строительства станет территория около нового аэропорта в Вазиани. Строительство будет завершено до 2028 года.
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