https://sputnik-georgia.ru/20240609/tseny-na-prodovolstvie-v-mire-za-may-vyrosli--otchet-fao-288340214.html

Цены на продовольствие в мире за май выросли – отчет FAO

Цены на продовольствие в мире за май выросли – отчет FAO

Sputnik Грузия

Зафиксированный в июле рост был обусловлен резким повышением индекса цен на растительные масла, которое частично компенсировалось существенным падением индекса... 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T18:47+0400

2024-06-09T18:47+0400

2024-06-09T18:59+0400

экономика

новости

грузия

fao

цены

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/13/262216185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fa4a9ef886e8d04dd65f01d42af00037.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мировые цены на продовольствие в мае росли третий месяц подряд по агрегированному индексу, в основном за счет удорожания зерновых и молочной продукции, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO)."В мае 2024 года значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 120,4 пункта, что на 1,1 пункта (0,9%) выше пересмотренного апрельского показателя: рост индексов цен на зерновые и молочную продукцию с лихвой компенсировал снижение индексов цен на сахар и растительные масла, при этом значение индекса цен на мясо практически не изменилось", – говорится в сообщении.Рост индекса отмечается третий месяц подряд. Однако индекс остается ниже, чем год назад, и меньше пикового значения марта 2022 года в 160,2 пункта.Индекс цен ФАО на зерновые составил 118,7 пункта, что на 7,1 пункта (6,3%) выше апрельского уровня. Больше всего в мае выросли цены на пшеницу, преимущественно из-за нарастания опасений за урожай 2024 года. Снижение урожайности ожидается в ряде ключевых районов производства, в том числе в некоторых частях Европы, в Северной Америке и в Черноморском регионе, объясняет ФАО.Индекс цен на молочную продукцию вырос на 2,3 пункта (1,8%) к апрелю – до 126 пунктов, причем рост затронул все включенные в индекс виды молочной продукции. Главные факторы роста – увеличение спроса со стороны розничной торговли и общепита перед летними отпусками, а также ожидаемое сокращение производства молока в Западной Европе до рекордно низкого уровня.Индекс цен на растительные масла снизился на 3,1 пункта (2,4%) по сравнению с апрелем – до 127,8 пункта. Это объясняется в основном снижением котировок пальмового масла на фоне роста цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масло. Самое заметное снижение показал индекс цен на сахар. В мае он упал к апрелю на 9,5 пункта (7,5%), до 117,1 пункта. Это третий месяц снижения подряд. Такая динамика объясняется началом нового сезона сбора урожая в Бразилии на фоне благоприятной погоды и увеличением экспортного предложения в этой стране, а также снижением мировых цен на нефть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, новости, грузия, fao, цены