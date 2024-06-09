https://sputnik-georgia.ru/20240609/tysyachi-vakansiy-sakstat-ischet-intervyuerov-dlya-perepisi-naseleniya-gruzii-288326545.html

Тысячи вакансий: "Сакстат" ищет интервьюеров для переписи населения Грузии

Тысячи вакансий: "Сакстат" ищет интервьюеров для переписи населения Грузии

Sputnik Грузия

Обязанностью интервьюеров будет проведение переписи населения и сельского хозяйства 2024 года 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T10:28+0400

2024-06-09T10:28+0400

2024-06-09T09:48+0400

перепись населения

грузия

новости

общество

сакстат

рабочие места

трудоустройство

национальная служба статистики грузии "сакстат"

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/06/0f/278599139_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_3c69c4d760a6ff45c1f76f1a195b624b.jpg

ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат") объявила о более 10 тысячах вакансий интервьюеров по всей стране в связи с переписью населения.Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила>>"Основными функциями интервьюера будет проведение переписи населения в районе его деятельности с помощью планшетного компьютера на основе заранее определенной методики и разработанного программного обеспечения", – говорится на сайте ведомства.Минимальное образования для претендентов – полное общее образование. Среди требований: Также приветствуются базовые знания русского и английского языков. Что на счет личных навыков, требуется: высокое чувство ответственности, организация, коммуникабельность, способность работать в стрессовой ситуации.В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше>>Период выполнения работ с 29 ноября по 19 декабря, а вознаграждение составит 750 лари. Соискатели работы могут заполнить заявления, перейдя по ссылке или в центральных офисах "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

перепись населения, грузия, новости, общество, сакстат, рабочие места, трудоустройство, национальная служба статистики грузии "сакстат"