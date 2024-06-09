https://sputnik-georgia.ru/20240609/tysyachi-vakansiy-sakstat-ischet-intervyuerov-dlya-perepisi-naseleniya-gruzii-288326545.html
Тысячи вакансий: "Сакстат" ищет интервьюеров для переписи населения Грузии
Тысячи вакансий: "Сакстат" ищет интервьюеров для переписи населения Грузии
Sputnik Грузия
Обязанностью интервьюеров будет проведение переписи населения и сельского хозяйства 2024 года 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T10:28+0400
2024-06-09T10:28+0400
2024-06-09T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат") объявила о более 10 тысячах вакансий интервьюеров по всей стране в связи с переписью населения.Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий. Перепись населения 2024 в Грузии – главные новшества и правила>>"Основными функциями интервьюера будет проведение переписи населения в районе его деятельности с помощью планшетного компьютера на основе заранее определенной методики и разработанного программного обеспечения", – говорится на сайте ведомства.Минимальное образования для претендентов – полное общее образование. Среди требований: Также приветствуются базовые знания русского и английского языков. Что на счет личных навыков, требуется: высокое чувство ответственности, организация, коммуникабельность, способность работать в стрессовой ситуации.В высокогорных регионах Грузии перепись населения начнется раньше>>Период выполнения работ с 29 ноября по 19 декабря, а вознаграждение составит 750 лари. Соискатели работы могут заполнить заявления, перейдя по ссылке или в центральных офисах "Сакстата".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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перепись населения, грузия, новости, общество, сакстат, рабочие места, трудоустройство, национальная служба статистики грузии "сакстат"
перепись населения, грузия, новости, общество, сакстат, рабочие места, трудоустройство, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Тысячи вакансий: "Сакстат" ищет интервьюеров для переписи населения Грузии
Обязанностью интервьюеров будет проведение переписи населения и сельского хозяйства 2024 года
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Национальная служба статистики Грузии ("Сакстат") объявила о более 10 тысячах вакансий интервьюеров по всей стране в связи с переписью населения.
Всеобщая перепись населения Грузии и сельскохозяйственная перепись пройдет с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Главным новшеством переписи будет использование современных технологий.
"Основными функциями интервьюера будет проведение переписи населения в районе его деятельности с помощью планшетного компьютера на основе заранее определенной методики и разработанного программного обеспечения", – говорится на сайте ведомства.
Минимальное образования для претендентов – полное общее образование. Среди требований:
понимать и ориентироваться на электронной карте;
умение работать с планшетным компьютером;
желателен опыт участия в статистических, социологических исследованиях и переписях населения;
свободное владение грузинским языком.
Также приветствуются базовые знания русского и английского языков. Что на счет личных навыков, требуется: высокое чувство ответственности, организация, коммуникабельность, способность работать в стрессовой ситуации.
Период выполнения работ с 29 ноября по 19 декабря, а вознаграждение составит 750 лари.
"Полевой персонал, обученный "Сакстатом", проведет поквартирный опрос населения в своем рабочем ареале с помощью планшетов. В ноябре сотрудники пройдут несколько дней обучения по предстоящей работе, их обязанностям и методологии", – сказано в сообщении организации.
Соискатели работы могут заполнить заявления, перейдя по ссылке
или в центральных офисах "Сакстата".