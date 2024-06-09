https://sputnik-georgia.ru/20240609/v-gruzii-bolee-95-domokhozyaystv-imeyut-dostup-k-internetu-288339863.html
В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету
В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету
Sputnik Грузия
Всего в Грузии 3 385 сел, из них доступ к фиксированному широкополосному Интернету имеется в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в прошлом году 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T16:51+0400
2024-06-09T16:51+0400
2024-06-09T18:04+0400
грузия
общество
новости
интернет
национальная комиссия по коммуникациям грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23711/69/237116931_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_7346f32ec808a738d8adc4f1a6017f1a.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Более 95% домохозяйств в Грузии имеют доступ к фиксированному широкополосному Интернету, говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям за 2023 год. По регионам страны самый высокий уровень охвата услуг фиксированного ШПД для домохозяйств был зафиксирован в Аджарии и составил 137%. За Аджарией следует Тбилиси – 136%, Самцхе-Джавахети – 98%, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети – 85-85%. Что касается Шида Картли, то услугой широкополосного доступа в Интернет пользовались 72% домохозяйств, в Кахети и Имерети – 66-66%, тогда как в Самегрело-Земо Сванети этот показатель составил 60%, Гурия – 58%, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19%. Интернет в Грузии – как выросло число абонентов в стране >>По состоянию на 2023 год услуга фиксированного широкополосного доступа в Интернет доступна во всех городах Грузии. Что касается сел, то всего в Грузии 3 385 сел, из них упомянутые услуги доступны в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в 2022 году. Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть Интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23711/69/237116931_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_01443e109bc89dcad28d55263c118f9e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии
грузия, общество, новости, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии
В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету
16:51 09.06.2024 (обновлено: 18:04 09.06.2024)
Всего в Грузии 3 385 сел, из них доступ к фиксированному широкополосному Интернету имеется в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в прошлом году
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Более 95% домохозяйств в Грузии имеют доступ к фиксированному широкополосному Интернету, говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям за 2023 год.
По регионам страны самый высокий уровень охвата услуг фиксированного ШПД для домохозяйств был зафиксирован в Аджарии и составил 137%. За Аджарией следует Тбилиси – 136%, Самцхе-Джавахети – 98%, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети – 85-85%.
Что касается Шида Картли, то услугой широкополосного доступа в Интернет пользовались 72% домохозяйств, в Кахети и Имерети – 66-66%, тогда как в Самегрело-Земо Сванети этот показатель составил 60%, Гурия – 58%, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19%.
По состоянию на 2023 год услуга фиксированного широкополосного доступа в Интернет доступна во всех городах Грузии. Что касается сел, то всего в Грузии 3 385 сел, из них упомянутые услуги доступны в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в 2022 году.
Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть Интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет Интернета.