https://sputnik-georgia.ru/20240609/v-gruzii-bolee-95-domokhozyaystv-imeyut-dostup-k-internetu-288339863.html

В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету

В Грузии более 95% домохозяйств имеют доступ к Интернету

Sputnik Грузия

Всего в Грузии 3 385 сел, из них доступ к фиксированному широкополосному Интернету имеется в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в прошлом году 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T16:51+0400

2024-06-09T16:51+0400

2024-06-09T18:04+0400

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Более 95% домохозяйств в Грузии имеют доступ к фиксированному широкополосному Интернету, говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям за 2023 год. По регионам страны самый высокий уровень охвата услуг фиксированного ШПД для домохозяйств был зафиксирован в Аджарии и составил 137%. За Аджарией следует Тбилиси – 136%, Самцхе-Джавахети – 98%, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети – 85-85%. Что касается Шида Картли, то услугой широкополосного доступа в Интернет пользовались 72% домохозяйств, в Кахети и Имерети – 66-66%, тогда как в Самегрело-Земо Сванети этот показатель составил 60%, Гурия – 58%, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 19%. Интернет в Грузии – как выросло число абонентов в стране >>По состоянию на 2023 год услуга фиксированного широкополосного доступа в Интернет доступна во всех городах Грузии. Что касается сел, то всего в Грузии 3 385 сел, из них упомянутые услуги доступны в 2 541 селе, что на 31 больше, чем в 2022 году. Превращение Грузии в "цифровой хаб" региона является одной из задач правительства на ближайшие десять лет. Согласно стратегии развития широкополосной сети на ближайшие пять лет, в Грузии должен быть Интернет со скоростью не менее 100 мегабит в секунду, на производствах и в административных органах – 1 гигабит в секунду. При этом появится открытая широкополосная сеть в целевых зонах, где до сих пор нет Интернета.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии