https://sputnik-georgia.ru/20240607/internet-v-gruzii--kak-vyroslo-chislo-abonentov-v-strane-288309929.html

Интернет в Грузии – как выросло число абонентов в стране

Интернет в Грузии – как выросло число абонентов в стране

Sputnik Грузия

Среднегодовой темп роста количества абонентов за последние пять лет составил 4,3% для физических лиц, и 4,6% для абонентов юридических лиц 07.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-07T09:01+0400

2024-06-07T09:01+0400

2024-06-07T09:01+0400

грузия

новости

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национальная комиссия по коммуникациям грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Число абонентов фиксированного доступа в Интернет в 2023 году составило 1,115 миллиона, что на 39,1 тысячи абонентов больше показателя 2022 года, говорится в отчете Национальной комиссии по коммуникациям При этом, по данным комиссии, число абонентов физических лиц выросло на 3,6%, а юридических лиц – на 4%. Среднегодовой темп роста количества абонентов за последние пять лет составил 4,3% для физических лиц, и 4,6% для абонентов юридических лиц. В Грузии самый низкоскоростной фиксированный Интернет в регионе >>В 2023 году число индивидуальных пользователей Интернета составило 1,061 миллиона, что на 37,1 тысячи абонентов больше, чем в предыдущем году. По данным компаний, в 2023 году наибольшая доля числа индивидуальных абонентов пришлась на "Магтиком" и составила 508 тысяч, на втором месте "Силкнет", у которого 322 тысячи абонентов. Число абонентов компании "Ахали кселеби" составило 64 тысячи, а у "Скайтела" – 58 тысяч. Интернет в Грузии почти в 2,5 раза дороже, чем в Европе – данные исследования >>При этом оптоволоконным Интернетом пользуется 996 тысяч абонентов, что выше показателя 2022 года на 46 тысяч. С 2023 года в Грузии стал доступен высокоскоростной спутниковый Интернет Starlink. По данным на начало 2024 года, у Starlink в Грузии 24 юридических и 467 индивидуальных абонентов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, интернет, национальная комиссия по коммуникациям грузии