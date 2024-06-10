https://sputnik-georgia.ru/20240610/basilashvili-poboretsya-na-120-tysyach-prizovykh-na-turnire-v-lione-288352937.html

Басилашвили поборется на 120 тысяч призовых на турнире в Лионе

Басилашвили поборется на 120 тысяч призовых на турнире в Лионе

Sputnik Грузия

Басилашвили успешного прошел отборочный этап турнира, обыграв португальца Элиаша в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:1, а затем испанца Табернера - 6:3, 6:4 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T22:03+0400

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2024-06-10T22:03+0400

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грузинские теннисисты на международных турнирах

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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Бывшая первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили пробился в основную сетку турнира Challenger Tour в Лионе, призовой фонд которого составляет 120 тысяч евро. Challenger Tour пройдет с 10 по 16 июня. Басилашвили успешного прошел отборочный этап турнира, обыграв португальца Элиаша в трех сетах - 6:3, 3:6, 6:1, а затем испанца Табернера - 6:3, 6:4. Пока еще неизвестно, кто будет соперником Басилашвили в основной сетке. На сегодняшний день грузинский теннисист занимает 504 строчку в рейтинге ATP. Басилашвили вышел в 1/4 финала теннисного турнира в итальянском Тренто >>Весной 2023 года Николоз Басилашвили получил травму руки. Летом он перенес две операции и вернулся на корт в октябре. За свою карьеру Николоз Басилашвили выиграл пять турниров ATP, а его лучшим результатом в мировом рейтинге стало 16 место. На данный момент он находится на 596 позиции в классификации. С ноября 2023 года самый титулованный грузинский теннисист больше не является первой ракеткой Грузии – его место занял 22-летний Саба Пурцеладзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, новости, грузия, николоз басилашвили, atp, теннис, грузинские теннисисты на международных турнирах