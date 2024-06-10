https://sputnik-georgia.ru/20240610/gruzinskiy-pasport-vnov-silneyshiy-v-regione-288352014.html

Грузинский паспорт вновь "сильнейший" в регионе

Грузинский паспорт вновь "сильнейший" в регионе

Sputnik Грузия

Граждане Грузии могут путешествовать без визы в 122 страны мира 10.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинский паспорт остается самым сильным в регионе, заняв 51 место в Индексе ценности мировых паспортов, составляемом международной компанией Henley & Partners. При составлении списка учитываются такие показатели, как свобода передвижения и количество государств, в которые обладатель паспорта конкретной страны может путешествовать без визы. В этот раз Грузия опустилась на одну позицию в Индексе мировых паспортов. В прошлом году она была на 50 месте. По последним данным, граждане Грузии могут путешествовать без визы в 122 страны мира. Что касается соседних Грузии стран, то Россия занимает 52 место, граждане которой могут путешествовать без визы в 120 стран мира, Турция – 53 место (в 118 стран), Азербайджан занимает 72 место (в 72 страны), Армения – 75 место (в 69 стран). Что нужно знать гражданам Грузии во время поездки в Китай без виз? >>Обладателем самого "сильного" паспорта в мире, позволяющего посещать другие страны совсем без визы или с получением ее по прибытии, признаны сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания, так как паспорта этих стран дают возможность свободно ездить в 194 страны мира. На втором месте находятся Южная Корея, Финляндия, Швеция и Нидерланды, с паспортом которых можно ездить в 193 страны без визы. На третьем месте Австрия, Дания, Великобритания и Ирландия с безвизовым доступом в 192 страны. На последней строчке разместился Афганистан, паспорт которого дает доступ всего в 28 стран. Henley & Partners выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ гражданства или вида на жительство через инвестиции. Henley & Partners привлекла более 8 миллиардов долларов в экономики стран по всему миру через различные инвестиционные программы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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