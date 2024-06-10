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Грузины шли под пули в Афганистане, пока другие не высовывали носа из штаба – Папуашвили
Грузины шли под пули в Афганистане, пока другие не высовывали носа из штаба – Папуашвили
Sputnik Грузия
У главы парламента Грузии спросили, почему США не участвовали в праздновании Дня независимости 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T17:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Грузины вместе с американскими солдатами в Афганистане шли под пули, и так проявили свое отношение к стране-партнеру, в то время как военные многих стран НАТО не нос не высовывали из штаба, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему американские военные не участвовали в праздновании Дня независимости Грузии. По данным телекомпании "Формула", в посольстве США в ответ на вопрос, почему американский компонент был изъят из военного шествия на праздновании Дня независимости Грузии 26 мая, заявили, что участие США в правительственном мероприятии было отменено "из-за распространения лженарративов" в отношении США, озвученных почетным председателем и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили на акции 29 апреля. По словам спикера, власти Грузии смотрят на дружбу и партнерство так, как и грузинский народ. "Как на это посмотрят другие, это решать им. Мы подходим к этому делу по-своему", – заявил Папуашвили.По его словам, если кто-то захочет отметить День независимости Грузии вместе с грузинским народом, то власти лишь рады этому, и заявления политиков не должны становиться поводом для отказа от участии в праздновании. Грузинские миротворцы принимали участие в миссиях НАТО (ISAF, RSM) в Афганистане 17 лет - с 2004 по 2021 год. В общей сложности в этих миссиях участвовали более 20 тысяч грузинских военных. За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.Во время своего выступления на акции сторонников правящей партии в центре Тбилиси 29 апреля Иванишвили заявил, что ни Грузию, ни Украину, несмотря на обещания, до сих пор не приняли в Альянс – оставили "стоять на сквозняке". По его словам, такие решения принимает "глобальная партия войны", которая пользуется влиянием как в НАТО, так и ЕС. Иванишвили рассказал, под чьим влиянием находятся ЕС и НАТО>>В середине мая основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатором по санкциям Джеймсом О'Брайеном, который находился с визитом в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузины шли под пули в Афганистане, пока другие не высовывали носа из штаба – Папуашвили
17:04 10.06.2024 (обновлено: 18:01 10.06.2024)
У главы парламента Грузии спросили, почему США не участвовали в праздновании Дня независимости
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Грузины вместе с американскими солдатами в Афганистане шли под пули, и так проявили свое отношение к стране-партнеру, в то время как военные многих стран НАТО не нос не высовывали из штаба, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, почему американские военные не участвовали в праздновании Дня независимости Грузии.
По данным телекомпании "Формула", в посольстве США в ответ на вопрос, почему американский компонент был изъят из военного шествия на праздновании Дня независимости Грузии 26 мая, заявили, что участие США в правительственном мероприятии было отменено "из-за распространения лженарративов" в отношении США, озвученных почетным председателем и основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили на акции 29 апреля.
"Мы показываем свое отношение по-другому. В том числе тем, что шли под пули вместе с американскими солдатами, когда большинство стран НАТО в Афганистане не высовывали носа из штаба", – заявил Папуашвили.
По словам спикера, власти Грузии смотрят на дружбу и партнерство так, как и грузинский народ.
"Как на это посмотрят другие, это решать им. Мы подходим к этому делу по-своему", – заявил Папуашвили.
По его словам, если кто-то захочет отметить День независимости Грузии вместе с грузинским народом, то власти лишь рады этому, и заявления политиков не должны становиться поводом для отказа от участии в праздновании.
"Если для кого-то заявление политика является поводом не праздновать День независимости в таком формате с солдатами страны-стратегического партнера, которые шли под пули вместе с американскими солдатами в Афганистане, то это решать им", – заявил Папуашвили.
Грузинские миротворцы принимали участие в миссиях НАТО (ISAF, RSM) в Афганистане 17 лет - с 2004 по 2021 год. В общей сложности в этих миссиях участвовали более 20 тысяч грузинских военных. За это время в Афганистане погибли 32 грузинских военных, а несколько сотен получили ранения разной тяжести.
Во время своего выступления на акции сторонников правящей партии в центре Тбилиси 29 апреля Иванишвили заявил, что ни Грузию, ни Украину, несмотря на обещания, до сих пор не приняли в Альянс – оставили "стоять на сквозняке". По его словам, такие решения принимает "глобальная партия войны", которая пользуется влиянием как в НАТО, так и ЕС.
В середине мая основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии, координатором по санкциям Джеймсом О'Брайеном, который находился с визитом в Тбилиси.