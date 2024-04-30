https://sputnik-georgia.ru/20240430/ivanishvili-nazval-pod-chim-vliyaniem-nakhodyatsya-es-i-nato-287635668.html

Иванишвили назвал под чьим влиянием находятся ЕС и НАТО

Иванишвили назвал под чьим влиянием находятся ЕС и НАТО

Sputnik Грузия

Непрозрачное финансирование НПО - главный инструмент, которым власти в Грузии можно назначить извне, сказал Иванишвили 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T01:10+0400

2024-04-30T01:10+0400

2024-04-30T01:10+0400

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нато

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. "Глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее - пушечное мясо, заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили на акции в центре Тбилиси.Он подчеркнул, что несмотря на данное на Бухарестском саммите обещание, что Грузия и Украина станут членами Североатлантического альянса, этого не произошло и их бросили на произвол судьбы. По его словам, с начала 2022 года до сегодняшнего дня Грузия перенесла сложнейшую борьбу ради сохранения мира."Главной причиной агрессии глобальной партии войны против Грузии является то, что, несмотря на большие усилия, она не смогла превратить Грузию во второй фронт. Чего она достигла бы в случае пребывания во власти агентуры", - сказал Иванишвили. Он подчеркнул, что Грузией должны управлять исключительно избранные народом власти."В 2004-2014 годы мы пережили тяжелейшие годы, когда страной управляли не избранные народом власти, а назначенный извне революционный комитет - иностранная агентура", - сказал Иванишвили. Основатель "Грузинской мечты" назвал конкретные имена: экс-президент Михаил Саакашвили, экс-глава МВД Вано Мерабишвили, экс-министр юстиции Зураб Адеишвили, экс-министр обороны, бывший генпрокурор, основатель оппозиционного телеканала "Мтавари архи" и оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия и другие. Иванишвили подчеркнул, что при власти этих людей в Грузии были переполнили тюрьмы, заключенных пытали, убили сотни людей, ограбили тысячи бизнесменов, не было честных выборов, потеряны были 20% территорий Грузии. Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>"Все что они делали было заказано извне их хозяевами. Именно поэтому у режима был зеленый свет на все бесчинства от тех иностранных политиков, которые сейчас преподносят Саакашвили, Гварамия и Кезерашвили в качестве бедных овечек и требуют наказания властей", - сказал Иванишвили.Этими иностранцами, по словам основателя "Грузинской мечты", сегодня движет желание вернуть садистский режим к власти. Тот режим, который пользовался поддержкой в том числе со стороны неправительственных организаций. Иванишвили заявил, что 2012 году удалось избавиться от "кровавого режима назначенных извне политиков без родины". "Грузинскому народу вернули справедливые выборы, из тюрьмы освободили 15 тысяч заключенных, полностью пресекли пытки и бесчеловечное обращение с заключенными, завершили медиамонополию "Национального движения", освободили бизнес, принесли стране долгосрочный мир и усиленную безопасность", - сказал Иванишвили.Каладзе: Грузия хочет быть в европейской семье, сохранив независимость и идентичность>>По его словам, после победы на выборах в 2012 году казалось, что миссия выполнена, но усилий оказалось недостаточно. Нынешним властям вновь приходится бороться за независимость и суверенитет Грузии. "Именно усилению суверенитета Грузии служит закон "О прозрачности иностранного влияния"... Непрозрачное финансирование НПО - главный инструмент, которым власти в Грузии можно назначить извне. Недопущение этого - наш долг", - сказал Иванишвили.По его словам, из-за рубежа часто слышны упреки в неблагодарности - финансирование НПО засчитывают за помощь, на самом деле все эти деньги почти полностью идут на усиление агентуры и их приход к власти."Соответственно, эти суммы ничего общего не имеют с помощью. Наоборот, единственной целью является отнять у Грузии государственный суверенитет", - заявил Иванишвили. Он подчеркнул, что сегодня Грузией управляет сильная, сплоченная команда профессионалов, которая знает цену независимости, суверенитета родины, соответственно, "смена власти руками "Националов" и НПО без рейтинга в нынешней Грузии невозможна", но все же надо быть начеку. Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>В понедельник "Грузинская мечта" организовала акцию в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Акция прошла на проспекте Руставели у парламента, где с 15 апреля митинговали противники этой инициативы.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, ника гварамия, нато, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, евросоюз