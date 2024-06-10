https://sputnik-georgia.ru/20240610/spasateli-gotovy--morskoy-sezon-2024-otkryli-v-batumi-288347235.html

Спасатели готовы – морской сезон 2024 открыли в Батуми

Спасатели готовы – морской сезон 2024 открыли в Батуми

Sputnik Грузия

Новые плавательные средства адаптированы для спасательных мероприятий 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T16:48+0400

2024-06-10T16:48+0400

2024-06-10T16:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Открытие морского сезона в черноморском регионе Грузии - Аджарии спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают с полностью обновленной спасательной техникой, заявил глава ведомства Темур Мгебришвили. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. В официальной церемонии открытия плавательного сезона в Батуми также приняли участие представители правительства Аджарии во главе с председателем Торнике Рижвадзе и мэр Батуми Арчил Чиковани. Они обратились к спасателям с речью и пожелали им успехов. В рамках мероприятия на береговой линии были выставлены водоспасательные средства, автотехника, плавательные средства, а также воздушные и подводные дроны. Кроме того, гостям презентовали новые спасательные и скоростные катера. Благодаря современному оснащению грузинские спасатели будут полностью контролировать береговую линию Черного моря в Аджарии. Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт?>>Основным видом отдыха в Аджарской АР является морской отдых. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Успехи туризма Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID-19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, торнике рижвадзе, батуми, аджария, туризм в грузии