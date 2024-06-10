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Стоимость строительства в Грузии выросла в апреле – новая статистика
Стоимость строительства в Грузии выросла в апреле – новая статистика
Sputnik Грузия
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7% 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T09:01+0400
2024-06-10T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7%.В апреле 2024 года по сравнению с апреле 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 10,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 37% и цен на машины и оборудование на 5,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Стоимость строительства в Грузии выросла в апреле – новая статистика
Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7%
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Ведомство проводит расчет ежемесячного Индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7%.
В апреле 2024 года по сравнению с апреле 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 10,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 37% и цен на машины и оборудование на 5,5%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.