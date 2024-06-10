https://sputnik-georgia.ru/20240610/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-vyrosla-v-aprele--novaya-statistika-288342096.html

Стоимость строительства в Грузии выросла в апреле – новая статистика

Стоимость строительства в Грузии выросла в апреле – новая статистика

Sputnik Грузия

Рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7% 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T09:01+0400

2024-06-10T09:01+0400

2024-06-10T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за апрель 2024 года вырос на 0,6% по сравнению с мартом 2024 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, рост Индекса за месяц в основном произошел за счет роста среднемесячной номинальной зарплаты рабочих на 1,7%.В апреле 2024 года по сравнению с апреле 2023 года Индекс стоимости строительства вырос на 10,8%, что было вызвано ростом зарплаты на 37% и цен на машины и оборудование на 5,5%.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, цены, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"