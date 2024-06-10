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Жизненно важно – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Жизненно важно – депутат о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии жизненно важно для того, чтобы в корне исключить в стране ту проблему, перед... 10.06.2024, Sputnik Грузия
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2024-06-10T14:25+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии жизненно важно для того, чтобы в корне исключить в стране ту проблему, перед которой стоит ряд западных стран, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*.Все это произошло не за год или два, все это происходило десятилетиями, отметил депутат.Между тем, к инициативе правящей команды критически относятся представители оппозиции. Как заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили, есть отдельные статьи, которые прямо противоречат действующим конституционным нормам, включая некоторые фундаментальные права.Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.Власти не будут лезть в личную жизнь, а лишь пресекать пропаганду ЛГБТ* – премьер Грузии>>Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы.Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, политика, новости, парламент грузии
грузинская мечта - демократическая грузия, грузия, политика, новости, парламент грузии
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Принятие закона о запрете пропаганды ЛГБТ* в Грузии жизненно важно для того, чтобы в корне исключить в стране ту проблему, перед которой стоит ряд западных стран, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани.
Парламентское большинство инициировало проект конституционного закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" и 18 исходящих законопроектов – поправки в Гражданский кодекс, Трудовой кодекс и другие законы, согласно которым запрещаются однополые браки, смена пола, усыновление детей негетеросексуальными людьми, пропаганда и популяризация ЛГБТ* в образовательных учреждениях и СМИ, манифестации в целях популяризации ЛГБТ*.
"Этот законопроект жизненно важен. Если вы посмотрите на то, что происходит в ряде стран Запада, когда уже сегодня, фактически, детям в школах и детских садах говорят, что они не рождаются с определенным полом, и они должны сами определить, к какому полу они относятся", – сказал Мачавариани.
Все это произошло не за год или два, все это происходило десятилетиями, отметил депутат.
"Соответственно, мы хотим исключить эту проблему в корне, чтобы в Грузии никогда не было подобной угрозы", – подчеркнул Мачавариани.
Между тем, к инициативе правящей команды критически относятся представители оппозиции. Как заявил депутат от партии "За Грузию" Бека Лилуашвили, есть отдельные статьи, которые прямо противоречат действующим конституционным нормам, включая некоторые фундаментальные права.
"На самом деле, этот законопроект не имеет ничего общего с защитой детей от пропаганды... Они вообще не заботятся об интересах детей. Он направлен исключительно на предвыборную пропаганду и не имеет ничего общего с защитой прав детей, является неконституционным", – заявил Лилуашвили.
Без поддержки оппозиции принять конституционный закон "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних" не удастся, так же как и запланированные поправки в Конституцию Грузии, которые связаны с законопроектом "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних". Для принятия конституционного закона необходима поддержка 3/4 депутатов парламента.
Речь идет о внесении в 30-ю статью Конституции третьего пункта: "Семейные ценности и защита несовершеннолетних обеспечены конституционным законом Грузии, который является неотъемлемой частью Конституции Грузии".
С 22 апреля в течение месяца в Тбилиси и регионах Грузии проходило всенародное обсуждение конституционной инициативы.
Что касается исходящих законов, для их принятия достаточно голосования большинства депутатов парламента. Парламентское большинство, в которое входят правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и "Сила народа", представлено 83 депутатами. Всего в парламенте на сегодняшний день 139 депутатов.
* Экстремистская организация, запрещенная в России