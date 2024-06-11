https://sputnik-georgia.ru/20240611/mvd-gruzii-rassleduet-napadenie-na-aktivista-sirtskhvilia-v-tbilisi-288365891.html

МВД Грузии расследует нападение на активиста "Сирцхвилиа" в Тбилиси

МВД Грузии расследует нападение на активиста "Сирцхвилиа" в Тбилиси

Sputnik Грузия

Зура Бердзенишвили является сыном одного из лидеров и основателей "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T15:57+0400

2024-06-11T15:57+0400

2024-06-11T16:01+0400

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тбилиси

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. МВД Грузии начало расследование нападения на активиста движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") Зуру Бердзенишвили по статье "Групповое насилие", сообщили в пресс-службе ведомства. Зура (Зука) Бердзенишвили подвергся нападению со стороны нескольких неизвестных в Тбилиси во вторник утром. По словам самого пострадавшего, из-за произошедшего ему понадобилась операция на носу.По словам гражданской активистки Саломе Баркер, на Бердзенишвили напали у его дома вскоре после заявления спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, в котором тот назвал фамилии активистов, участвующих в кампании угроз и оскорблений в адрес депутатов парламента. Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии>>В частности, спикер парламента обвинил Бердзенишвили в том, что он звонил с угрозами депутатам на средства, полученные из бюджета ЕС. Зура Бердзенишвили является сыном одного из лидеров и основателей "Республиканской партии" Давида Бердзенишвили. Параллельно акциям протеста против т. н. закона об "иноагентах" активистам и политикам стали звонить незнакомые люди с зарубежных телефонных номеров и оскорблять. В свою очередь противники закона обнародовали в соцсети номера телефонов депутатов от парламентского большинства, инициировавших и голосовавших за законопроект, и призвали им звонить и оскорблять. Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что представители правящей команды не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах