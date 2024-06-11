https://sputnik-georgia.ru/20240611/donory-prevraschayut-terror-v-normu--glava-parlamenta-gruzii-288357349.html

Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии

Доноры превращают террор в норму – глава парламента Грузии

Sputnik Грузия

Всего за последние несколько дней сотрудники трех неправительственных организаций, финансируемых из бюджета ЕС, угрожали членам парламента, утверждает... 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T12:12+0400

2024-06-11T12:12+0400

2024-06-11T13:11+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

шалва папуашвили

ираклий кобахидзе

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тбилиси

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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Донорские организации превращают террор в норму в Грузии, делая вид, что не замечают политического экстремизма со стороны финансируемых ими организаций, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Насилие стало визитной карточкой событий вокруг закона "О прозрачности иностранного влияния", который разделил грузинское общество на две части. От физического насилия пострадали как лидеры партий, так и журналисты. Кроме того, множество известных в политике и обществе людей стали жертвами угроз в социальных сетях. По информации Папуашвили, всего за последние несколько дней сотрудники трех неправительственных организаций, финансируемых из бюджета ЕС, угрожали членам парламента "пулей в затылок", звонили с угрозами и оскорблениями, в общественном месте напали и оскорбили члена парламента, который находился вместе с семьей. Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Противники т. н. закона об "иноагентах" называют принявших его депутатов предателями родины. Параллельно акциям протеста против т. н. закона об "иноагентах" активистам и политикам стали звонить незнакомые люди с зарубежных телефонных номеров и оскорблять. В свою очередь противники закона обнародовали в соцсети номера телефонов депутатов от парламентского большинства, инициировавших и голосовавших за законопроект, и призвали им звонить и оскорблять. Нарушения на акциях против закона об "иноагентах" в Грузии: как проходит расследование?>>Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что представители правящей команды не боятся "фашистского буллинга", который затеяла "радикальная оппозиция" из-за поражения в борьбе против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Лидер "Грузинской мечты" ответил на критику Байдена и Макрона>>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. "Майдан" в Грузии исключен – политолог>>В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, политика, новости, грузия, сша, тбилиси