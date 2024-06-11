https://sputnik-georgia.ru/20240611/obschestvo-evropy-otkazalos-ot-voyny--deputat-288364602.html

Общество Европы отказалось от войны – депутат

Общество Европы отказалось от войны – депутат

Sputnik Грузия

Народы Европы призвали собственные правительства позаботиться о своих государствах, говорит политик 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T17:17+0400

2024-06-11T17:17+0400

2024-06-11T17:17+0400

европарламент

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"сила народа"

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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Независимо от конфигурации, которая сформируется в Европарламенте, европейское общество уже заявило о своем выборе, отказавшись от войны и вмешательства в политические процессы другой страны, заявил депутат, член партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. По словам политика, народы Европы призвали свои правительства позаботиться о своих государствах. Второе место по итогам выборов в Европарламент досталось партии "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Она получила 137 депутатских кресел, то есть на два меньше, чем в 2019 году. Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент президентской партии, которую вдвое обошла ультраправая партия "Национальное объединение", Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы. "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" получили 73 и 58 мест соответственно, в целом на 11 кресел больше, чем по итогам предыдущих выборов. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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европарламент, эммануэль макрон, "сила народа", гурам мачарашвили, франция, европа, италия, политика, в мире, новости, грузия