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Партия "Альт-Инфо" все-таки примет участие в парламентских выборах в Грузии
Партия "Альт-Инфо" все-таки примет участие в парламентских выборах в Грузии
Sputnik Грузия
"Альт-инфо" сделает все для того, чтобы у народа был выбор помимо двух партий, заявил Зура Махарадзе 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T13:13+0400
2024-06-11T13:13+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Лишенная регистрации ультраправая партия "Консервативное движение/Альт-инфо" планирует принять участие в парламентских выборах, воспользовавшись партийным списком партии "Альянс патриотов Грузии", заявил один из лидеров и основателей "Альт-инфо" Зура Махарадзе.Регистрация партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", выступающей за налаживание отношений с Россией, была аннулирована в начале апреля. Позже партия "Грузинская идея" предложила "Альт-инфо" участие в выборах от ее имени. Однако ЦИК приостановил рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах в связи с обращением от Антикоррупционного бюро.Парламентским партиям не нужно собирать подписи избирателей для регистрации на следующих выборах.Как отметил Махарадзе, между "Альт Инфо" и "Альянсом патриотов" уже достигнуто фундаментальное соглашение, и ведутся переговоры с другими консервативными силами для создания "большого национального единства" к парламентским выборам. Махарадзе назвал это беспрецедентным шагом. "Детали прорабатываются. Мы также работаем с другими консервативными силами. Мы обязательно примем участие в парламентских выборах в этом году, и не только мы", – сказал Махарадзе в эфире телеканала "Грузинская альтернатива"."Альт-Инфо" потеряло последний шанс на участие в выборах в Грузии?&gt;&gt;По его словам, лидеры "Альт-Инфо" сделают все для того, чтобы у народа был выбор помимо правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение". Партия "Консервативное движение" была создана в конце 2021 года на базе интернет-платформы "Альт-Инфо"."Альянс патриотов Грузии" вошел в парламент в 2016 году, набрав 5,01% голосов избирателей, и в 2020 году с 3,14% голосов. Что касается партии "Грузинская идея", в 2020 году она участвовала в выборах, но мест в парламенте не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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альянс патриотов, консервативное движение, георгий кардава, новости, грузия, выборы, парламентские выборы, политика
альянс патриотов, консервативное движение, георгий кардава, новости, грузия, выборы, парламентские выборы, политика

Партия "Альт-Инфо" все-таки примет участие в парламентских выборах в Грузии

13:13 11.06.2024
© Courtesy of Zurab MakharadzeЛидер "Альт-инфо" Зураб Махарадзе
Лидер Альт-инфо Зураб Махарадзе - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2024
© Courtesy of Zurab Makharadze
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"Альт-инфо" сделает все для того, чтобы у народа был выбор помимо двух партий, заявил Зура Махарадзе
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Лишенная регистрации ультраправая партия "Консервативное движение/Альт-инфо" планирует принять участие в парламентских выборах, воспользовавшись партийным списком партии "Альянс патриотов Грузии", заявил один из лидеров и основателей "Альт-инфо" Зура Махарадзе.
Регистрация партии "Консервативное движение/Альт-Инфо", выступающей за налаживание отношений с Россией, была аннулирована в начале апреля. Позже партия "Грузинская идея" предложила "Альт-инфо" участие в выборах от ее имени. Однако ЦИК приостановил рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах в связи с обращением от Антикоррупционного бюро.

"Единственным шансом для нас принять участие в выборах была партия, которую они не смогут аннулировать. Сегодня такой партией на консервативном фланге, с которой мы идеологически совпадаем и которую невозможно заблокировать, является "Альянс патриотов", который сейчас является парламентской партией", – сказал Махарадзе.

Парламентским партиям не нужно собирать подписи избирателей для регистрации на следующих выборах.
Как отметил Махарадзе, между "Альт Инфо" и "Альянсом патриотов" уже достигнуто фундаментальное соглашение, и ведутся переговоры с другими консервативными силами для создания "большого национального единства" к парламентским выборам. Махарадзе назвал это беспрецедентным шагом.
"Детали прорабатываются. Мы также работаем с другими консервативными силами. Мы обязательно примем участие в парламентских выборах в этом году, и не только мы", – сказал Махарадзе в эфире телеканала "Грузинская альтернатива".
"Альт-Инфо" потеряло последний шанс на участие в выборах в Грузии?>>
По его словам, лидеры "Альт-Инфо" сделают все для того, чтобы у народа был выбор помимо правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Партия "Консервативное движение" была создана в конце 2021 года на базе интернет-платформы "Альт-Инфо".
"Альянс патриотов Грузии" вошел в парламент в 2016 году, набрав 5,01% голосов избирателей, и в 2020 году с 3,14% голосов. Что касается партии "Грузинская идея", в 2020 году она участвовала в выборах, но мест в парламенте не получила.
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