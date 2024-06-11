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Политический ландшафт Европы сместился в сторону мира – Орбан

Политический ландшафт Европы сместился в сторону мира – Орбан

Sputnik Грузия

На выборах в Европарламент правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах ЕС 11.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Политический ландшафт Европы по итогам выборов в Европарламент сместился вправо и в сторону мира, чем воспользуется Венгрия, когда станет председателем Евросоюза, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. Европейская народная партия, которую представляет глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, набрала 185 из 720 мест в Европарламента, то есть на девять мест больше, чем в 2019 году. Второе место по итогам выборов в Европарламент досталось партии "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Она получила 137 депутатских кресел, то есть на два меньше, чем в 2019 году.Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей>>После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент президентской партии, которую вдвое обошла ультраправая партия "Национальное объединение", Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы."Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" получили 73 и 58 мест соответственно, в целом на 11 кресел больше, чем по итогам предыдущих выборов. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, европа, венгрия, франция, виктор орбан, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, европарламент, европейская народная партия, евросоюз