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Индийский лоукостер увеличивает частоту полетов в Грузию

Индийский лоукостер увеличивает частоту полетов в Грузию

Sputnik Грузия

Регулярные прямые рейсы Нью-Дели – Тбилиси – Нью-Дели будут выполняться ежедневно вместо трех раз в неделю 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T14:48+0400

2024-06-12T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Крупнейшая индийская низкобюджетная авиакомпания IndiGo увеличит частоту прямых регулярных авиарейсов из Нью-Дели в Тбилиси с 16 августа 2024 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. Регулярные прямые рейсы Нью-Дели – Тбилиси – Нью-Дели будут выполняться ежедневно вместо трех раз в неделю. Ранее, 29 мая 2023 года, лоукостер получил разрешения на полеты трижды в неделю: в среду, пятницу и воскресенье. Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми – новая статистика >>Объединение аэропортов Грузии вело переговоры с авиакомпанией IndiGo о начале работы на рынке Грузии более 5 лет. Авиакомпания начала работу на грузинском рынке в августе 2023 года. В 2023 году турпоток из Индии в Грузию увеличился на 31% по сравнению с 2019 годом. IndiGo – крупнейшая авиакомпания Индии, созданная в 2006 году. Она выполняет в среднем более 2 тысяч рейсов в день по более чем 110 направлениям в 33 странах. На сегодня авиакомпания владеет более 360 самолетами. В июне 2023 года IndiGo заказала у AIRBUS 500 самолетов A320, что является крупнейшей закупкой в истории авиации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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