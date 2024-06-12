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На главной автомагистрали Грузии вводится специальный режим передвижения

На главной автомагистрали Грузии вводится специальный режим передвижения

Sputnik Грузия

Автомагистраль проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T13:24+0400

2024-06-12T13:24+0400

2024-06-12T14:01+0400

грузия

новости

рикотский перевал

западная грузия

восточная грузия

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Передвижение транспорта на 186-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, которая связывает Западную и Восточную Грузию, будет ограничено ночью 13 июня в связи со строительными работами, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионразвития. Автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Дорога из Тбилиси до Батуми сократилась почти вдвое - детали проекта века>>Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рикотский перевал

западная грузия

восточная грузия

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грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог