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На главной автомагистрали Грузии вводится специальный режим передвижения
На главной автомагистрали Грузии вводится специальный режим передвижения
Sputnik Грузия
Автомагистраль проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T13:24+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Передвижение транспорта на 186-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, которая связывает Западную и Восточную Грузию, будет ограничено ночью 13 июня в связи со строительными работами, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионразвития. Автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.Дорога из Тбилиси до Батуми сократилась почти вдвое - детали проекта века>>Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, рикотский перевал, западная грузия, восточная грузия, департамент автомобильных дорог
На главной автомагистрали Грузии вводится специальный режим передвижения
13:24 12.06.2024 (обновлено: 14:01 12.06.2024)
Автомагистраль проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Передвижение транспорта на 186-м километре автомагистрали международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе, которая связывает Западную и Восточную Грузию, будет ограничено ночью 13 июня в связи со строительными работами, говорится в сообщении департамента автодорог Минрегионразвития.
"В рамках строительства участка Шорапани-Аргвета, в связи с текущим монтажом пролетного строения моста 13 июня 2024 года с 02:00 до 05:00 движение на указанном участке будет прекращено с интервалом 15-20 минут на обеих полосах проезжей части", – говорится в сообщении ведомства.
Автомагистраль Тбилиси-Сенаки-Леселидзе проходит через Рикотский перевал, который соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад.
Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия).
В Грузии автомагистраль Восток-Запад Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.