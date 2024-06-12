https://sputnik-georgia.ru/20240612/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-may-288370626.html
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
Sputnik Грузия
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T10:52+0400
2024-06-12T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 мая 2024 года составляет 5,1 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства. Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 10,4 тысячи человек – 35,3 миллиона лари. Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 мая 2024 года. Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом: Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии >>Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 июня в размере 2,849 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, общество, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
грузия, экономика, новости, общество, накопительная пенсия, пенсия, пенсионная реформа
На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за май
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 мая 2024 года составляет 5,1 миллиарда лари, говорится в сообщении Пенсионного агентства.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 10,4 тысячи человек – 35,3 миллиона лари.
Кроме того, Агентство обнародовало результаты доходности инвестиционных портфелей с августа 2023 года по состоянию на 31 мая 2024 года.
Реальная доходность (с учетом инфляции) выглядит следующим образом:
Консервативный портфель – 7,68%
Сбалансированный портфель – 9,72%
Динамичный портфель – 11,04%
Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 июня в размере 2,849 GEL/$1.