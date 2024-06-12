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Илия II поблагодарил Иванишвили за приобретение рукописи X века

Илия II поблагодарил Иванишвили за приобретение рукописи X века

Sputnik Грузия

Эту рукопись X века называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T12:47+0400

2024-06-12T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II поблагодарил основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардера Бидзину Иванишвили за приобретение для Грузии рукописи грузинского монаха Иоанна-Зосима X века. Иванишвили приобрел палимпсест грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1,25 миллиона фунтов стерлингов. Иванишвили намерен передать древнюю рукопись в дар Национальному музею Грузии. Как отметил глава ГПЦ, приобретение на аукционе Christie's палимпсеста, который включает в себя, с одной стороны, материал V-VII века, написанный на арамейском языке, по сути библейские и аскетические фрагменты, имеющие большое значение с точки зрения изучения истории текста Священного Писания. А с другой стороны – рукопись имеет важнейшее значение для истории грузинской церковной литературы. Рукопись на пергаменте (Codex Sinaiticus Rescriptus) содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелий на диалекте арамейского языка (западно-арамейский диалект), ближайшем к диалекту, на котором говорил Иисус. Иванишвили купил рукопись грузинского монаха X века на аукционе Christieʼs>>Рукопись, которую называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, до сих пор находилась в коллекции норвежского бизнесмена, историка, палеографа и коллекционера книг Мартина Шойена. Палимпсест Иоанна-Зосима будет не первым вкладом Иванишвили в сокровищницу национальной культуры Грузии. В 2015 году он подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году Иванишвили преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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