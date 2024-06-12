https://sputnik-georgia.ru/20240612/parlament-gruzii-utverdil-svoy-byudzhet-na-buduschiy-god-288379625.html

Парламент Грузии утвердил свой бюджет на будущий год

Парламент Грузии утвердил свой бюджет на будущий год

Sputnik Грузия

Бюджет коснется работы парламента нового созыва, выборы которого пройдут в октябре 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T19:22+0400

2024-06-12T19:22+0400

2024-06-12T20:09+0400

парламент грузии

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шалва папуашвили

роман гоциридзе

бюджет грузии

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Парламент Грузии утвердил свой бюджет на 2025 год в размере 87,3 миллиона лари, говорится на сайте высшего законодательного органа страны. Соответствующее постановление "Об утверждении проекта бюджета парламента Грузии на 2025 год" было принято на пленарном заседании, документ поддержали 76 депутатов. Бюджет коснется работы парламента нового созыва, выборы которого пройдут в Грузии 26 октября 2024 года. Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения>>Проект бюджета на пленарном заседании представил спикер парламента Шалва Папуашвили. Согласно бюджету, расходы составляют 78,4 миллиона лари, рост нефинансовых активов – 8,9 миллиона лари, на оплату труда предусмотрено 43,7 миллиона лари. Кроме того, Папуашвили сделал пояснение к заявлению оппозиционного депутата Романа Гоциридзе в ходе обсуждения в комитете о том, что число штатных и внештатных сотрудников парламента велико. По словам спикера парламента, это не соответствует действительности. В целом, по его словам, по сравнению с 2012 годом, общая численность сотрудников на 70 человек больше, чем в 2012 году, что связано с принятым несколько лет назад решением разрешить должности помощников депутатам парламента, прошедшим по пропорциональным спискам. "В основном именно это и вызвало рост количества сотрудников на 70 единиц. Фактически, по сравнению с 2012 годом, существенного увеличения численности работников нет", – пояснил Папуашвили. Зарплаты по-новому С 1 января 2025 года в Грузии вводится новая система расчета зарплат депутатов. Согласно принятым поправкам в регламент законодательного органа, зарплата депутата будет состоять из базового оклада чиновников, определенного на конкретный год государственным бюджетом, умноженного на определенный коэффициент, в зависимости от статуса депутата. В случае председателя комитета или фракции, коэффициент, на который будет умножаться оклад, составит 7,6, в случае заместителя председателя парламента – 7,8, в случае первого заместителя председателя парламента – 8, а в случае председателя парламента – 8,5. При этом, согласно поправкам, с 1 января 2025 года увеличится с 15 до 20 тысяч лари единоразовая помощь семье депутата в случае его гибели от нападения. Кроме того, с 10 до 15 тысяч лари увеличится единоразовая помощь семье депутата в случае его смерти и в том случае, если его признают лицом с ОВЗ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парламент грузии, грузия, новости, шалва папуашвили, роман гоциридзе, бюджет грузии