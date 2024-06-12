https://sputnik-georgia.ru/20240612/strakhovka-dlya-poezdok-v-gruziyu--parlament-progolosoval-za-novye-sroki-novovvedeniya-288378449.html

Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения

Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения

Sputnik Грузия

Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T18:00+0400

2024-06-12T18:00+0400

2024-06-12T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, согласно которым требование об обязательном наличии у въезжающих в страну туристов страхования здоровья и жизни будет приостановлено до 1 января 2026 года.Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня."Выявлен целый ряд вопросов, которые для внедрения и задействования новых регуляций требуют многоступенчатого подготовительного процесса. В повестке дня возникла необходимость в дополнительных сроках", – сказал зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. В Грузии принят обновленный закон о туризме – главные новшества>>Поправки поддержали 76 депутатов парламента. На сегодняшний день парламент Грузии представлен 139 депутатами. Аналитики ожидают рекордное число туристов в Грузии в 2024 году. Основанием для такого прогноза стали показатели первого квартала. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.Пока что самые высокие показатели были зафиксированы в 2019 году. В тот год число визитов международных путешественников приблизилось к отметке 9,4 миллиона, из них туристическими были 4,8 миллиона визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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