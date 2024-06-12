https://sputnik-georgia.ru/20240612/strakhovka-dlya-poezdok-v-gruziyu--parlament-progolosoval-za-novye-sroki-novovvedeniya-288378449.html
Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения
Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения
Sputnik Грузия
Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T18:00+0400
2024-06-12T18:00+0400
2024-06-12T18:02+0400
грузия
новости
общество
туризм
парламент грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282422925_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_121b1880d0f6c9537d37625f2a0bf854.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, согласно которым требование об обязательном наличии у въезжающих в страну туристов страхования здоровья и жизни будет приостановлено до 1 января 2026 года.Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня."Выявлен целый ряд вопросов, которые для внедрения и задействования новых регуляций требуют многоступенчатого подготовительного процесса. В повестке дня возникла необходимость в дополнительных сроках", – сказал зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия. В Грузии принят обновленный закон о туризме – главные новшества>>Поправки поддержали 76 депутатов парламента. На сегодняшний день парламент Грузии представлен 139 депутатами. Аналитики ожидают рекордное число туристов в Грузии в 2024 году. Основанием для такого прогноза стали показатели первого квартала. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.Пока что самые высокие показатели были зафиксированы в 2019 году. В тот год число визитов международных путешественников приблизилось к отметке 9,4 миллиона, из них туристическими были 4,8 миллиона визитов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/13/282422925_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98838357bc1fae195cab9cb4b95ac5c8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, туризм, парламент грузии
грузия, новости, общество, туризм, парламент грузии
Страховка для поездок в Грузию – парламент проголосовал за новые сроки нововведения
18:00 12.06.2024 (обновлено: 18:02 12.06.2024)
Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Парламент Грузии принял в первом чтении поправки, согласно которым требование об обязательном наличии у въезжающих в страну туристов страхования здоровья и жизни будет приостановлено до 1 января 2026 года.
Согласно обновленному в прошлом году закону "О туризме", новшество вступило в силу с 1 июня.
"Выявлен целый ряд вопросов, которые для внедрения и задействования новых регуляций требуют многоступенчатого подготовительного процесса. В повестке дня возникла необходимость в дополнительных сроках", – сказал зампредседателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.
Поправки поддержали 76 депутатов парламента. На сегодняшний день парламент Грузии представлен 139 депутатами.
Аналитики ожидают рекордное число туристов в Грузии в 2024 году. Основанием для такого прогноза стали показатели первого квартала. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте выросло на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,3 миллиона.
Пока что самые высокие показатели были зафиксированы в 2019 году. В тот год число визитов международных путешественников приблизилось к отметке 9,4 миллиона, из них туристическими были 4,8 миллиона визитов.