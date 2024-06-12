https://sputnik-georgia.ru/20240612/zastavlyal-snimat-intimnye-video-13-letnyuyu-devochku--v-gruzii-zaderzhan-molodoy-muzhchina-288375748.html

Заставлял снимать интимные видео 13-летнюю девочку – в Грузии задержан молодой мужчина

Заставлял снимать интимные видео 13-летнюю девочку – в Грузии задержан молодой мужчина

Sputnik Грузия

Обвиняемый и потерпевшая познакомились в соцсети 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T13:56+0400

2024-06-12T13:56+0400

2024-06-12T13:56+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Молодой мужчина задержан по обвинению в нарушении тайны личной жизни 13-летней девочки, которую заставлял снимать интимные видео, ему грозит до 7 лет тюрьмы, говорится в сообщении Специальной следственной службы.По информации ведомства, 19-летний молодой человек познакомился с несовершеннолетней в одной из соцсетей под вымышленным именем. Они начали интенсивно переписываться, общаясь ежедневно по видеосвязи. При этом обвиняемый путем запугивания и шантажа заставил жертву раздеться на его глазах, в противном случае он угрожал причинить вред членам ее семьи. Шантаж интимными видео в Грузии – установлены 12 жертв>>В мае 2024 года обвиняемый отправил интимные видеозаписи 13-летней девочки ее 17-летней сестре и отчиму. Также он потребовал от сестры потерпевшей раздеться перед ним, в противном случае грозил обнародовать интимные видеозаписи потерпевшей. Получив отказ, парень опубликовал в социальной сети видеозаписи интимного содержания, сделанные во время общения с несовершеннолетней во время видеозвонков. После обращения матери пострадавшей, Специальная следственная служба немедленно провела расследование. В ходе обыска у обвиняемого в качестве доказательств были изъяты видеозаписи интимного характера 13-летней девочки. Обвиняемого приговорили к заключению под стражу в качестве меры пресечения. Уголовное дело возбуждено по статье "Посягательство на тайну личной жизни", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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