https://sputnik-georgia.ru/20240613/chto-takoe-globalnaya-partiya-voyny--otvet-glavy-sluzhby-gosbezopasnosti-gruzii-288388436.html

Глава СГБ объяснил, что такое "глобальная партия войны"

Глава СГБ объяснил, что такое "глобальная партия войны"

Sputnik Грузия

Грузинские власти утверждают, что "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T14:22+0400

2024-06-13T14:22+0400

2024-06-13T15:09+0400

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григол лилуашвили

бидзина иванишвили

единое национальное движение

служба госбезопасности грузии

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. "Глобальная партия войны" - это не конкретная партия, а все политические субъекты, чья риторика подразумевает создание очагов напряженности, создание "второго фронта", при этом она не имеет географии, заявил глава Службы госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили журналистам. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", "глобальная партия войны" – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". Грузия сталкивались с подобными заявлениями как в прошлом, так и в этом году, отметил он.По его словам, роль и участие всех тех акторов, которые заинтересованы в беспорядках в спокойной стране, идущей по верному пути, будут выявлены. "Если вы напряжете ум, вы обязательно сами разберетесь в именах и фамилиях", – добавил Лилуашвили.Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>На вопрос журналиста о том, кто ведет гибридную войну, заявления о которой звучали неоднократно, однако общественности неизвестно, о ком идет речь, Лилуашвили ответил, что обсуждение упомянутого вопроса проходит в закрытом формате и присутствующие там люди знают, о каких силах идет речь. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, григол лилуашвили, бидзина иванишвили, единое национальное движение, служба госбезопасности грузии