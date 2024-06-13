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Девять лет прошло со дня разрушительного наводнения в Тбилиси

Девять лет прошло со дня разрушительного наводнения в Тбилиси

Sputnik Грузия

Наводнение в Тбилиси унесло жизни 21 человека 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T11:07+0400

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каха каладзе

разрушительное наводнение в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. День, когда в Тбилиси произошло разрушительное наводнение, унес жизни десятков людей, а также познакомил нас с героями, благодаря которым десятки людей выжили, заявил столичный мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Трагические события произошли в ночь с 13 на 14 июня 2015 года. Уровень воды в реке Вере поднялся из-за обвала на дороге Цхнети-Бетания. На некоторое время реку перекрыло, и она вышла из берегов. Наводнение унесло жизни 21 человека, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших.Мэр Тбилиси поблагодарил молодых людей, которые активно помогали очищать город после наводнения. Мэр Тбилиси выразил свои соболезнования родным и близким жертв наводнения.В результате трагедии были затоплены дворы и первые этажи домов – 200 семей остались без крова. Также были повреждены участки дороги и другие объекты инфраструктуры.Спасатели-пожарные и добровольцы в течение нескольких недель активно были включены в ликвидационные работы стихии, а также поисковые и восстановительные работы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, разрушительное наводнение в тбилиси