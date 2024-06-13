https://sputnik-georgia.ru/20240613/gruziyu-zhdet-ekzekutsiya-v-sluchae-vozvrascheniya-k-vlasti-natsdvizheniya--glava-parlamenta-288392285.html

Грузию ждет экзекуция в случае возвращения к власти "Нацдвижения" – глава парламента

Грузию ждет экзекуция в случае возвращения к власти "Нацдвижения" – глава парламента

Sputnik Грузия

Полиция политизирована, поэтому следующие власти ее накажут, сказал ранее оппозиционный депутат 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T17:06+0400

2024-06-13T17:06+0400

2024-06-13T18:06+0400

политика

грузия

новости

шалва папуашвили

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

единое национальное движение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/07/249956515_0:775:2047:1926_1920x0_80_0_0_531593be272b92e80f2f22d82193c410.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", в случае возвращения к власти, устроит экзекуцию всей Грузии, как она делала это в прошлом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат от парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе в преддверии выборов анонсировал "большие реформы" и увольнения высшего и среднего слоя офицерского корпуса МВД, обвинив полицию в политической предвзятости. "У государства есть две функции: опека и наказание. Вы отказались от опеки, поэтому следующие власти накажут вас", – сказал он. Одной из главных функций этой политической силы, которая, по словам Папуашвили, является марионеткой внешних сил, было разрушение государственного и общественного "полотна". Они браковали и отсеивали разные части общества будучи во власти, а теперь занимаются этим в оппозиции."Именно этим они и занимаются сегодня, но так, что у них нет власти, и для этого им нужна власть", – сказал Папуашвили. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение