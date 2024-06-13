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Грузию ждет экзекуция в случае возвращения к власти "Нацдвижения" – глава парламента
Грузию ждет экзекуция в случае возвращения к власти "Нацдвижения" – глава парламента
Sputnik Грузия
Полиция политизирована, поэтому следующие власти ее накажут, сказал ранее оппозиционный депутат 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T17:06+0400
2024-06-13T17:06+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", в случае возвращения к власти, устроит экзекуцию всей Грузии, как она делала это в прошлом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутат от парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе в преддверии выборов анонсировал "большие реформы" и увольнения высшего и среднего слоя офицерского корпуса МВД, обвинив полицию в политической предвзятости. "У государства есть две функции: опека и наказание. Вы отказались от опеки, поэтому следующие власти накажут вас", – сказал он. Одной из главных функций этой политической силы, которая, по словам Папуашвили, является марионеткой внешних сил, было разрушение государственного и общественного "полотна". Они браковали и отсеивали разные части общества будучи во власти, а теперь занимаются этим в оппозиции."Именно этим они и занимаются сегодня, но так, что у них нет власти, и для этого им нужна власть", – сказал Папуашвили. Борьбе с "глобальной партией войны" нет альтернативы – премьер Грузии>>Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, единое национальное движение
Грузию ждет экзекуция в случае возвращения к власти "Нацдвижения" – глава парламента
17:06 13.06.2024 (обновлено: 18:06 13.06.2024)
Полиция политизирована, поэтому следующие власти ее накажут, сказал ранее оппозиционный депутат
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение", в случае возвращения к власти, устроит экзекуцию всей Грузии, как она делала это в прошлом, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Депутат от парламентской фракции "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" Губаз Саникидзе в преддверии выборов анонсировал "большие реформы" и увольнения высшего и среднего слоя офицерского корпуса МВД, обвинив полицию в политической предвзятости. "У государства есть две функции: опека и наказание. Вы отказались от опеки, поэтому следующие власти накажут вас", – сказал он.
"Если к власти придут эти люди, они устроят экзекуцию не только полиции, а всей Грузии, как это было, когда они пришли к власти в 2003 году. Мы имеем дело с силой, людьми, которые являются носителями философии "Нацдвижения", для которых человеческое достоинство, государственные институты и грузинский народ ничего не значит", – заявил Папуашвили.
Одной из главных функций этой политической силы, которая, по словам Папуашвили, является марионеткой внешних сил, было разрушение государственного и общественного "полотна". Они браковали и отсеивали разные части общества будучи во власти, а теперь занимаются этим в оппозиции.
"Именно этим они и занимаются сегодня, но так, что у них нет власти, и для этого им нужна власть", – сказал Папуашвили.
Основанное экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили "Нацдвижение" было во власти девять лет, до победы на парламентских выборах 2012 года оппозиционной коалиции "Грузинская мечта". К выборам 2016 года коалиция распалась, и все последующие выборы выигрывала одна партия, основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Очередные парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.