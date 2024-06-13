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Почему обесценился лари?
Почему обесценился лари?
Sputnik Грузия
Глава Нацбанка объяснила падение курса лари в последнее время безосновательным ажиотажем 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T13:05+0400
2024-06-13T13:05+0400
2024-06-13T13:50+0400
экономика
грузия
новости
натия турнава
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Ажиотаж, возникший на пустом месте, влияет на курс национальной валюты Грузии, но в ближайшее время курс лари стабилизируется, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Имеди". Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая, после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня - 2,8664 GEL/$1.По ее словам, обесценивание лари не вызвано фундаментальными факторами. "Напротив, за последние более чем 12 месяцев лари был достаточно устойчив, финансовый рынок стабилен, и наш бизнес и население к этому привыкли, и очевидно, что колебания, происходящие в последнее время, вызывают определенное беспокойство", – сказала Турнава.Глава Нацбанка отметила, что экономическая ситуация в стране стабильная как с точки зрения притока средств, так и экономического роста, прогнозов международных финансовых институтов. Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов. Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка>>Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Что касается резонансного закона, с которым оппозиция связывает падение лари, он вступил в силу в начале июня.Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, натия турнава, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
экономика, грузия, новости, натия турнава, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Почему обесценился лари?
13:05 13.06.2024 (обновлено: 13:50 13.06.2024)
Глава Нацбанка объяснила падение курса лари в последнее время безосновательным ажиотажем
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Ажиотаж, возникший на пустом месте, влияет на курс национальной валюты Грузии, но в ближайшее время курс лари стабилизируется, заявила и. о. президента Национального банка Грузии Натия Турнава в эфире телеканала "Имеди".
Оппозиция в последнее время заявляет о грядущем кризисе в экономике Грузии на фоне принятия т. н. закона об "иноагентах". Поводом для негативных прогнозов послужило падение лари по отношению к доллару почти на 7% с 14 мая, после принятия парламентом закона в окончательном чтении. Тогда курс лари составлял 2,6804 GEL/$1, а 13 июня - 2,8664 GEL/$1.
"Конечно, наши участники рынка, бизнес, финансовый сектор быстро понимают и различают ложную и серьезную информацию, видят, что это ажиотаж, возникающий из ниоткуда, который ухудшает ожидания, но эти риски не материализуются. Соответственно, неизбежно, что рынок в ближайшее время вновь станет стабильным", – сказала Турнава.
По ее словам, обесценивание лари не вызвано фундаментальными факторами.
"Напротив, за последние более чем 12 месяцев лари был достаточно устойчив, финансовый рынок стабилен, и наш бизнес и население к этому привыкли, и очевидно, что колебания, происходящие в последнее время, вызывают определенное беспокойство", – сказала Турнава.
Глава Нацбанка отметила, что экономическая ситуация в стране стабильная как с точки зрения притока средств, так и экономического роста, прогнозов международных финансовых институтов.
"Ничто не указывает на то, что это долгосрочная тенденция", – заключила Турнава.
Для того, чтобы стабилизировать валюту, Национальный банк на трех валютных аукционах с 16 мая продал из резервов уже 168,7 миллиона долларов.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
Что касается резонансного закона, с которым оппозиция связывает падение лари, он вступил в силу в начале июня.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, заявили, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО и отдельные западные политики, утверждая, что он противоречит западным ценностям.
Власти Грузии заявили, что как раз-таки прозрачность является "европейскостью" и что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" так и не представил ни одного правового аргумента против него.
Между тем США ввели визовые ограничения в отношении нескольких десятков ответственных за "подрыв демократии" в Грузии лиц и членов их семей, в частности членов правящей партии "Грузинская мечта", членов парламента, сотрудников правоохранительных органов и частных лиц.
В Евросоюзе же заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима для Грузии.