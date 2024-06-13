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Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс
Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс
Sputnik Грузия
Президент против сокращения кворума для принятия Центризбиркомом важных решений 13.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-13T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений.Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов. Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.Вето президента будет рассмотрено в парламенте, после чего состоится голосование. Если большинство парламента сочтет аргументы Зурабишвили необъективными, оно сможет преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , цик грузии, парламент грузии, парламентские выборы
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , цик грузии, парламент грузии, парламентские выборы
Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс
22:25 13.06.2024 (обновлено: 23:00 13.06.2024)
Президент против сокращения кворума для принятия Центризбиркомом важных решений
ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений.
Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов.
"Поправкой упраздняется необходимость консенсуса между партиями для принятия решений в ЦИК, и у правящей партии появляется возможность практически однопартийно принимать решения", – говорится в сообщении.
Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.
Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.
Вето президента будет рассмотрено в парламенте, после чего состоится голосование. Если большинство парламента сочтет аргументы Зурабишвили необъективными, оно сможет преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.
Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.