https://sputnik-georgia.ru/20240613/prezident-gruzii-nalozhila-veto-na-popravki-v-izbiratelnyy-kodeks-288396527.html

Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

Президент Грузии наложила вето на поправки в Избирательный кодекс

Sputnik Грузия

Президент против сокращения кворума для принятия Центризбиркомом важных решений 13.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-13T22:25+0400

2024-06-13T22:25+0400

2024-06-13T23:00+0400

политика

грузия

новости

саломе зурабишвили

цик грузии

парламент грузии

парламентские выборы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/17/287508291_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_48de5eab985fca035017b5877ec4d3d6.jpg

ТБИЛИСИ, 13 июня — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятые парламентом поправки в Избирательный кодекс, упрощающие принятие Центризбиркомом решений.Поправки предусматривают создание т. н. антитупикового механизма на случай, когда на заседании Центризбиркома не удается принять решение, требующее голосования как минимум 2/3 полного состава ЦИК. На том же заседании состоится повторное голосование, и в данном случае для принятия решения будет достаточно 1/2 голосов. Речь идет о решениях ЦИК, которые касаются отмены решений, принятых нижестоящими избирательными комиссиями, в том числе результатов по избирательному округу/участку, вскрытия пакетов, поступивших из участковой избирательной комиссии, и пересчета избирательных бюллетеней.Новшества к выборам – парламент Грузии принял поправки о делегатах в партийных списках>>Авторы законопроекта пояснили, что вводимые изменения будут способствовать эффективному функционированию ЦИК и пресечению препятствий его работе.Вето президента будет рассмотрено в парламенте, после чего состоится голосование. Если большинство парламента сочтет аргументы Зурабишвили необъективными, оно сможет преодолеть это вето. Если президент и на этот раз откажется подписывать законопроект, это сможет сделать председатель парламента.Очередные парламентские выборы состоятся в Грузии 26 октября. Они впервые пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам, и с использованием электронных технологий. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , цик грузии, парламент грузии, парламентские выборы