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Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?
Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?
Sputnik Грузия
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 14.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-14T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Организация процедуры голосования для граждан Грузии, проживающих за рубежом, при проведении парламентских выборов стала главной темой на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с главной Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили, сообщили телекомпания "Имеди".На встрече, которая состоялась в МИД Грузии, руководителей дипломатических миссий за рубежом ознакомили с вопросами организации парламентских выборов 2024 года. На встрече присутствовали заместители министров, послы Грузии, аккредитованные за рубежом, и генеральные консулы. Министерство иностранных дел использует все возможности, предусмотренные законом, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, могли легко и беспрепятственно проголосовать, отметил Дарчиашвили. На встрече внимание было уделено преимуществам использования технологий на выборах, которые состоятся 26 октября, и другим инновациям и проектам, которые администрация реализует для проведения выборов 2024 года в соответствии с международными и европейскими стандартами. На сайте министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая в очередной раз предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.Опубликованная инструкция также является ответом на распространяемую дезинформацию о том, что якобы граждан Грузии, проживающих за рубежом, снимают с консульского учета из-за политических взглядов. Необоснованные заявления наносят вред избирательному процессу – ЦИК Грузии>>Согласно опубликованному министерством заявлению, сообщения, распространенные в соцсетях и СМИ, не соответствуют действительности. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, илья дарчиашвили
Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?
11:49 14.06.2024 (обновлено: 12:42 14.06.2024)
Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года
ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Организация процедуры голосования для граждан Грузии, проживающих за рубежом, при проведении парламентских выборов стала главной темой на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с главной Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили, сообщили телекомпания "Имеди".
На встрече, которая состоялась в МИД Грузии, руководителей дипломатических миссий за рубежом ознакомили с вопросами организации парламентских выборов 2024 года. На встрече присутствовали заместители министров, послы Грузии, аккредитованные за рубежом, и генеральные консулы.
"В МИД у нас была возможность принять главу ЦИК, который поучаствовал в дискуссии в связи с выборами, в связи с теми усилиями, которые были предприняты нашей страной… Во встрече также приняли участие послы из разных стран, которым была предоставлена полная информация о тех процедурах и новшествах, которых планирует ЦИК", – заявил Дарчиашвили.
Министерство иностранных дел использует все возможности, предусмотренные законом, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, могли легко и беспрепятственно проголосовать, отметил Дарчиашвили.
На встрече внимание было уделено преимуществам использования технологий на выборах, которые состоятся 26 октября, и другим инновациям и проектам, которые администрация реализует для проведения выборов 2024 года в соответствии с международными и европейскими стандартами.
"Выборы – это общее дело, и совместными усилиями мы должны обеспечить проведение европейских выборов на высокопрофессиональном уровне", – заявил Каландаришвили.
На сайте министерства иностранных дел опубликована инструкция
, которая в очередной раз предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.
Опубликованная инструкция также является ответом на распространяемую дезинформацию о том, что якобы граждан Грузии, проживающих за рубежом, снимают с консульского учета из-за политических взглядов.
Согласно опубликованному министерством заявлению, сообщения, распространенные в соцсетях и СМИ, не соответствуют действительности.
"Основной целью консульского учета граждан Грузии за рубежом является защита их прав и законных интересов, поэтому ни консульский учет граждан Грузии, ни снятие с консульского учета (для чего есть особые основания) никоим образом не связаны с политическими взглядами гражданина", – отметили в МИД.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме.
Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей.
Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами.
От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года.
По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.