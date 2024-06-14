https://sputnik-georgia.ru/20240614/kak-vybory-v-parlament-gruzii-budut-prokhodit-za-rubezhom-288401790.html

Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?

Как выборы в парламент Грузии будут проходить за рубежом?

Sputnik Грузия

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября 2024 года 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T11:49+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Организация процедуры голосования для граждан Грузии, проживающих за рубежом, при проведении парламентских выборов стала главной темой на встрече министра иностранных дел Грузии Ильи Дарчиашвили с главной Центральной избирательной комиссии Георгием Каландаришвили, сообщили телекомпания "Имеди".На встрече, которая состоялась в МИД Грузии, руководителей дипломатических миссий за рубежом ознакомили с вопросами организации парламентских выборов 2024 года. На встрече присутствовали заместители министров, послы Грузии, аккредитованные за рубежом, и генеральные консулы. Министерство иностранных дел использует все возможности, предусмотренные законом, чтобы соотечественники, проживающие за рубежом, могли легко и беспрепятственно проголосовать, отметил Дарчиашвили. На встрече внимание было уделено преимуществам использования технологий на выборах, которые состоятся 26 октября, и другим инновациям и проектам, которые администрация реализует для проведения выборов 2024 года в соответствии с международными и европейскими стандартами. На сайте министерства иностранных дел опубликована инструкция, которая в очередной раз предоставляет гражданам Грузии, проживающим за рубежом, информацию о том, как встать на консульский учет и принять участие в парламентских выборах 2024 года.Опубликованная инструкция также является ответом на распространяемую дезинформацию о том, что якобы граждан Грузии, проживающих за рубежом, снимают с консульского учета из-за политических взглядов. Необоснованные заявления наносят вред избирательному процессу – ЦИК Грузии>>Согласно опубликованному министерством заявлению, сообщения, распространенные в соцсетях и СМИ, не соответствуют действительности. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут по системе электронного голосования на 90% участках в стране. Жители хоть и будут голосовать как прежде на участках, но по новым бюллетеням, и подсчитываться результаты будут специальной счетной машиной. Ранее система электронного голосования охватывала лишь небольшую часть участков и осуществлялась в пилотном режиме. Также это будут первые выборы в Грузии, которые пройдут по полностью пропорциональной системе, что означает, что 150 мест в парламенте будут заполнены на основании голосования за партии. При этом партия сможет попасть в парламент только набрав не менее 5% голосов избирателей. Для получения парламентского большинства, позволяющего единолично утверждать правительство, партия должна будет получить поддержку не менее 50% избирателей, которые будут голосовать как на территории Грузии, так и за ее пределами. От парламентских выборов зависит, кто получит право формировать правительство и управлять страной ближайшие четыре года. По предварительной информации, в этом году для наблюдения за выборами прибудет беспрецедентное число наблюдателей. Об отправке многочисленных миссий, помимо ОБСЕ, уже заявили в ЕС и США. Демократическое и честное проведение предстоящих в октябре 2024 года парламентских выборов является одним из требований Евросоюза к Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, илья дарчиашвили