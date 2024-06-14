https://sputnik-georgia.ru/20240614/obschestvennyy-transport-v-batumi-budet-rabotat-do-polunochi-letom-288411223.html

Общественный транспорт в Батуми будет работать дольше

Общественный транспорт в Батуми будет работать дольше

Sputnik Грузия

Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии 14.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Муниципальный транспорт в черноморском курортном городе Батуми (Аджария) будет работать до полуночи с 17 июня в связи с летним сезоном, сообщила мэрия города. По информации мэрии, общественный транспорт будет работать в городе с 07:00 до 00:00. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты. Морской сезон официально открыли 10 июня. По всему побережью автономии обустроены пляжи, где спасатели обеспечивают безопасность отдыхающих. В этом году спасатели Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии встречают сезон с полностью обновленной спасательной техникой. Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт? >>Помимо стационарных локаций, они также патрулируют пляжную зону. Особенно жесткие правила действуют во время штормов, когда спасатели строго следят за тем, чтобы люди не заходили в воду. В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года, и на 10,4% – по сравнению с показателем 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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