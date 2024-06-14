https://sputnik-georgia.ru/20240614/stroitelnaya-afera-na-million-prokuratura-gruzii-predyavila-obvineniya-pyaterym-288404185.html

Строительная афера на миллион: прокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым

Строительная афера на миллион: прокуратура Грузии предъявила обвинения пятерым

Sputnik Грузия

Жертвами строительной аферы в Грузии стали 111 человек 14.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-14T15:06+0400

2024-06-14T15:06+0400

2024-06-14T15:06+0400

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ТБИЛИСИ, 14 июня — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения в мошенничестве пятерым фигурантам дела о присвоении более 10 миллионов лари (около 3,5 млн долларов) в следствие строительной аферы, жертвами которой стали 111 человек, говорится в сообщении ведомства.По данным следствия, обвиняемые создали организованную группу для якобы строительства многоквартирного жилого дома. В разные годы они создали компании "Делюкс Девелопмент" и "Демакс Готуа". Представители этих компаний заключали договора купли-продажи с людьми, заинтересованными в приобретении квартиры, на основании которых обязывались завершить строительство дома и передать недвижимость владельцам, после чего потерпевшие переводили крупные суммы на банковские счета обеих компаний. Афера на 11 млн лари – в Грузии уличили двух мошенников>>Несмотря на это, обвиняемые не завершили строительство дома и не передали жилплощадь потерпевшим. В результате члены преступной группы присвоили более 10,1 миллиона лари (около 3,5 миллиона долларов) 111 человек.Прокуратура предъявила обвинения трем лицам по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере организованной группой с использованием служебного положения", что наказывается лишением свободы на срок от семи до 10 лет. По той же статье были заочно предъявлены обвинения двум лицам, и в настоящее время принимаются соответствующие меры для установления их местонахождения и ареста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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