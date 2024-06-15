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Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов

Грузия и Великобритания обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов

Sputnik Грузия

По словам замминистра экономики Грузии, начало прямых авиарейсов с Великобританией даст значительный толчок росту туристических потоков в Грузию 15.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Возможность открытия прямого авиасообщения между Грузией и Великобританией обсудили замминистра экономики Мариам Квривишвили и заместитель посла Великобритании в Грузии Клэр Олблес, говорится в сообщении Минэкономики. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Расширение прямого авиасообщения с Европой и привлечение туристов из европейских стран является приоритетом для правительства Грузии. По ее словам, авиационный сектор Грузии характеризуется растущей динамикой, в частности с каждым годом увеличивается пассажиропоток, количество выполняемых в стране рейсов и направлений является рекордным, что, в свою очередь, положительно сказывается на статистике международных путешественников в стране, а также на доходах от туризма. Грузию с июня по октябрь 2024 года с миром свяжут 13,6 тысячи рейсов по разным направлениям. Больше всего рейсов будет осуществляться между Грузией и странами Европы. В летний период в европейские страны будет осуществлено 2 480 рейсов. На втором месте страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, Оман, Кувейт и ОАЭ. Эти страны с Грузией свяжут 2 255 рейсов. Третье место занимает Россия. С этой страной Грузию в период с июня по октябрь свяжет 1 761 рейс. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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