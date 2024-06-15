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Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным

Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным

Sputnik Грузия

По словам футболиста, сборная Грузии сделает все, чтобы порадовать болельщиков и выйти из группы 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Матч с Турцией в рамках чемпионата Европы по футболу 2024 будет сложным, но сборная сделает максимум, заявил вратарь сборной Георгий Мамардашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. По его словам, в команде боевой настрой, и она готовится к дебюту. "В команде боевой настрой. Мы всеми силами готовимся к дебютному чемпионату Европы. Нас ждут хорошие матчи. Мы готовы на 100 процентов и будем бороться", – сказал Мамардашвили. По его словам, команда сделает все, чтобы выйти из группы. Грузинская сборная попала на Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций. Исторический матч состоялся 26 марта. В тот день ликовала вся Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, сборная грузии по футболу, турция, германия