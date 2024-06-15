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Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным
Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным
Sputnik Грузия
По словам футболиста, сборная Грузии сделает все, чтобы порадовать болельщиков и выйти из группы 15.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-15T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Матч с Турцией в рамках чемпионата Европы по футболу 2024 будет сложным, но сборная сделает максимум, заявил вратарь сборной Георгий Мамардашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. По его словам, в команде боевой настрой, и она готовится к дебюту. "В команде боевой настрой. Мы всеми силами готовимся к дебютному чемпионату Европы. Нас ждут хорошие матчи. Мы готовы на 100 процентов и будем бороться", – сказал Мамардашвили. По его словам, команда сделает все, чтобы выйти из группы. Грузинская сборная попала на Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций. Исторический матч состоялся 26 марта. В тот день ликовала вся Грузия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мамардашвили: матч с Турцией будет сложным
По словам футболиста, сборная Грузии сделает все, чтобы порадовать болельщиков и выйти из группы
ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Матч с Турцией в рамках чемпионата Европы по футболу 2024 будет сложным, но сборная сделает максимум, заявил вратарь сборной Георгий Мамардашвили.
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
"С Турцией нас ждет трудный матч, будет определенное давление, у соперника будет большая поддержка, но и мы не будем лишены поддержки грузинских болельщиков. Мы сделаем максимум, чтобы их порадовать", – сказал Мамардашвили.
По его словам, в команде боевой настрой, и она готовится к дебюту.
"В команде боевой настрой. Мы всеми силами готовимся к дебютному чемпионату Европы. Нас ждут хорошие матчи. Мы готовы на 100 процентов и будем бороться", – сказал Мамардашвили.
По его словам, команда сделает все, чтобы выйти из группы.
Грузинская сборная попала на Евро-2024 благодаря победе над командой Греции в финале плей-офф Лиги Наций. Исторический матч состоялся 26 марта. В тот день ликовала вся Грузия.