https://sputnik-georgia.ru/20240615/raskhody-na-prodvizhenie-vina-gosudarstvo-budet-pokryvat-po-novomu-288419554.html

Расходы на продвижение вина государство будет покрывать по-новому

Расходы на продвижение вина государство будет покрывать по-новому

Sputnik Грузия

Ранее возмещение происходило вне зависимости от региона, если экспорт вина за год превышал показатели предыдущего года, а траты на маркетинг были выше 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T19:10+0400

2024-06-15T19:10+0400

2024-06-15T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 15 июн – Sputnik. Государство будет покрывать расходы экспортерам и производителям грузинского вина на маркетинговую кампанию, если те будут продавать его минимум в два региона, за исключением стран ГУАМ и СНГ. Изменения внесены в программу по способствованию популяризации грузинского вина. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>Ранее возмещение происходило вне зависимости от региона, если экспорт вина за год превышал показатели предыдущего года, а траты на маркетинг были выше. По новым правилам экспортеры и производители при превышении экспорта и маркетинговых трат получат возмещение только при условии продаж вина во все регионы или минимум в два региона, выбранных ими. При этом регионами экспорта считаются только конкретные страны Европы, Азии, Африки, Южной и Северной Америки и Австралия. Экспорт и расходы на маркетинг в страны, входящие в СНГ и ГУАМ, не возмещаются государством. Согласно материалам "Сакстата", всего в период с 1 января по 30 апреля 2024 года Грузия экспортировала 44,7 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 125 миллионов долларов. В прошлом году за тот же период Грузия экспортировала 26,2 тысячи тонн натурального виноградного вина в посуде объемом менее 2 литров на сумму 76,6 миллиона долларов. Основными покупателями вина стали Россия, Польша, Украина, Казахстан и Китай. При этом за четыре месяца в Россию было экспортировано 36,8 тысячи тонн вина на сумму 98,9 миллиона долларов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, снг, грузинское вино, вино и виноделие грузии