https://sputnik-georgia.ru/20240615/shtorm-i-dozhdi--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-288418493.html

Шторм и дожди – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Шторм и дожди – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Sputnik Грузия

По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла 15.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-15T15:45+0400

2024-06-15T15:45+0400

2024-06-15T15:45+0400

погода

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черное море

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, град, усиление ветра и шторм ожидаются Грузии 16, 17 и 18 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

черное море

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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии