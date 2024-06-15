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https://sputnik-georgia.ru/20240615/shtorm-i-dozhdi--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-288418493.html
Шторм и дожди – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Шторм и дожди – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Sputnik Грузия
По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла 15.06.2024, Sputnik Грузия
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2024-06-15T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, град, усиление ветра и шторм ожидаются Грузии 16, 17 и 18 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен &gt;&gt;&gt;По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, черное море, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии

Шторм и дожди – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

15:45 15.06.2024
© photo: Sputnik / StringerНепогода в столице Грузии
Непогода в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 15.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла
ТБИЛИСИ, 15 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, град, усиление ветра и шторм ожидаются Грузии 16, 17 и 18 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен >>>
По прогнозам синоптиков, шторм на Черном море достигнет отметки в 3-4 балла.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.
В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.
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